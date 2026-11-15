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Головна Новини дня На Сумщині через російські обстріли постраждали 11 людей, серед них діти

На Сумщині через російські обстріли постраждали 11 людей, серед них діти

Ua ru
15 листопада 2026 12:23
Обстріли Сумщини: 11 постраждалих, серед них діти поліція Сумщини
Поліцейський фіксує наслідки атаки. Фото: поліція Сумщини

Російські війська продовжують атакувати Сумську область, застосовуючи різні види озброєння. Протягом минулої доби під обстрілами опинилися 25 населених пунктів регіону. Загалом правоохоронці зафіксували 30 атак із використанням керованих авіабомб, ударних БпЛА, FPV-дронів та артилерії.

Про це повідомили в поліції Сумської області, передає Новини.LIVE.

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Які громади Сумщини опинилися під російським вогнем

Унаслідок російських атак постраждали 11 людей. Зокрема, у Глухівській громаді ворожі безпілотники поранили 54-річну жінку, дев’ятирічного хлопчика та 39-річного чоловіка. Ще внаслідок одного влучання травмувалися чоловік і дитина, вік яких наразі встановлюють.

Поліцейський фіксує наслідки російської атаки на Сумщині
Поліцейський на місці російської атаки. Фото: поліція Сумщини

У Лебединській громаді російський БпЛА влучив у житловий будинок. Унаслідок атаки поранення отримав 61-річний чоловік.

Також постраждалі є в інших громадах області. У Чернеччинській травмувалися двоє чоловіків віком 60 та 53 роки, а в Миколаївській сільській громаді внаслідок удару безпілотника поранено 64-річного чоловіка. Крім того, у Краснопільській громаді двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

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Російські обстріли також призвели до пошкодження житлових будинків, транспортних засобів та об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Через російську атаку на Сумщині спалахнули пожежі
Пожежа через російську атаку. Фото: поліція Сумщини

За кожним фактом відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 листопада російські безпілотники атакували населені пункти Сумського, Охтирського та Шосткинського районів Сумської області. Унаслідок ударів виникли пожежі в житловому секторі та на об’єктах цивільної інфраструктури, також горіли автомобілі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 листопада 2026 року близько шостої ранку російський безпілотник влучив у господарську споруду в Глухові Сумської області, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Під час повторної атаки один із правоохоронців накрив хлопчика собою, щоб захистити від вибуху.

діти поліція Сумська область війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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