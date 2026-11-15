Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що внаслідок атаки РФ у неділю, вранці 15 листопада, постраждало троє людей. Медики оцінюють стан двох поранених як важкий, ще одного — як середньої тяжкості.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Кіровоградщину

Андрій Райкович заявив, що вранці 15 листопада російський дрон влучив в житловий будинок в Кропивницькому.

За словами очільника Кіровоградської ОВА, внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди та дві автівки.

Трьом травмованим надають медичну допомогу.

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Допис Андрія Райковича. Скриншот: Telegram

Ми писали, що російська армія регулярно атакує українські населені пункти. Росія завдала 877 ударів по Запорізькій області упродовж 14 листопада, відомо про 32 поранених, серед них четверо дітей.

Новини.LIVE інформували, що протягом 14 листопада російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумщини. Поліція заявила про 30 ворожих ударів, відомо про 11 постраждалих, серед них є діти.