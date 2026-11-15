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Головна Новини дня РФ влучила в житловий будинок у Кропивницькому: троє постраждалих

РФ влучила в житловий будинок у Кропивницькому: троє постраждалих

Ua ru
15 листопада 2026 12:46
Влучання дрона РФ у будинок в Кропивницькому: троє постраждалих t.me/kirovogradskaODA
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що внаслідок атаки РФ у неділю, вранці 15 листопада, постраждало троє людей. Медики оцінюють стан двох поранених як важкий, ще одного — як середньої тяжкості.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Кіровоградщину

Андрій Райкович заявив, що вранці 15 листопада російський дрон влучив в житловий будинок в Кропивницькому.

За словами очільника Кіровоградської ОВА, внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди та дві автівки.

Трьом травмованим надають медичну допомогу.

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Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, шо вранці 15 листопада російські війська влучили в житловий будинок, відомо про трьох постраждалих. Скриншот: Telegram
Допис Андрія Райковича. Скриншот: Telegram

Ми писали, що російська армія регулярно атакує українські населені пункти. Росія завдала 877 ударів по Запорізькій області упродовж 14 листопада, відомо про 32 поранених, серед них четверо дітей.

Новини.LIVE інформували, що протягом 14 листопада російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумщини. Поліція заявила про 30 ворожих ударів, відомо про 11 постраждалих, серед них є діти.

Кіровоградська ОДА Кіровоградська область дрони атака Кропивницький
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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