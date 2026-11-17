Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

На Кіровоградщині після російського обстрілу повністю знищено підприємство ПП "Віктор і К", відоме під торговою маркою "Королівський смак". Унаслідок масштабної пожежі згоріли виробничі приміщення, обладнання та вся продукція. Також відомо про одного загиблого.

Про це повідомив директор із зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на підприємство

За словами Тертичного, через масштабні руйнування та завдані збитки компанія вирішила повністю зупинити виробництво.

"На жаль, попри всі зусилля рятувальників, приборкати вогонь не вдалося. Протягом ночі пожежа набула масштабів, унаслідок яких було повністю знищено продукцію, виробничі потужності та приміщення підприємства. Найбільша трагедія цієї події - людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Жодні матеріальні збитки не можна порівняти з людським життям. У зв’язку з масштабними руйнуваннями та колосальними збитками компанія змушена повністю зупинити виробництво", — написав він.

У ДСНС наголосили, що через загрозу нових російських обстрілів гасіння пожежі ускладнювалося.

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Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Працівник ДСНС на місці російської атаки. Фото: ДСНС Кірвоградщини

ПП "Віктор і К" розташоване в селищі Власівка Світловодської громади Кіровоградської області. Компанія спеціалізувалася на переробці соняшнику та сої, а під брендом "Королівський смак" випускала соняшникову олію, майонез, кетчуп, гірчицю, соуси, макаронні вироби, халву та консервовані овочі.

Як повідомляли Новини.LIVE, підприємство зазнало значних втрат через знищення великих обсягів готової продукції. Раніше компанія оголосила про повну зупинку виробництва та припинення закупівлі всіх видів олійних культур. Причинами назвали критичні перебої з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 15 листопада російський безпілотник влучив у житловий будинок у Кропивницькому. Унаслідок атаки постраждали троє людей.