Наслідки російської атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Уранці 18 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та Нікопольський район. Унаслідок ударів поранень дістали шестеро людей, серед них 15-річний хлопець. У місті пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки РФ на Дніпро

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктура. За попередньою інформацією, російський безпілотник влучив на територію міського парку.

Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Серед постраждалих — 37-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані. Ще четверо людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості: чоловіки віком 28 та 52 роки, 49-річна жінка та 15-річний хлопець. Медики надали допомогу 58-річній жінці на місці.

Окрім Дніпра, російські війська завдали удару по Нікопольщині. Під ворожим вогнем опинилася Покровська громада.

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