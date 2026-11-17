Ліквідація наслідків російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 17 листопада, атакували Закарпаття. Загалом повітряна тривога тривала майже три години. Було зафіксовано три дрони типу Shahed.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Закарпаття

Один безпілотник влучив у Мукачівській громаді, ще два були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Білецький зауважив, що інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

"Дякуємо нашим охоронцям неба за надійний захист! Бережіть себе та не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", — додав він.

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Допис Білецького. Фото: скриншот

Угорщина призупиняє рух потягів до України

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що російський дрон завдав удару за 300 метрів від залізничного вокзалу в Мукачево.

"Угорський екіпаж потяга, що прибув з Угорщини, евакуювали. Рух поїздів між Угорщиною та Україною призупинено на сьогодні та завтра", — заявив він.

Допис Мадяра. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 17 листопада російські окупанти завдали удару по автостоянці у Вінниці, внаслідок чого загинула жінка та є поранена. Загалом загорілися чотири автомобілі.

А у ніч проти 17 листопада під балістичним ударом Росії була Сміла Черкаської області. Ворог атакував інфраструктуру та поранив трьох людей.