Ликвидация последствий российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 17 ноября, атаковали Закарпатье. В целом воздушная тревога длилась почти три часа. Было зафиксировано три дрона типа Shahed.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Закарпатья

Один беспилотник попал в Мукачевскую громаду, еще два были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Билецкий отметил, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

"Спасибо нашим стражам неба за надежную защиту! Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — добавил он.

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Пост Билецкого. Фото: скриншот

Венгрия приостанавливает движение поездов в Украину

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что российский дрон нанёс удар в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Мукачево.

"Венгерский экипаж поезда, прибывшего из Венгрии, был эвакуирован. Движение поездов между Венгрией и Украиной приостановлено на сегодня и завтра", — заявил он.

Пост Мадьяра. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 17 ноября российские оккупанты нанесли удар по автостоянке в Виннице, в результате чего погибла женщина и есть раненая. Всего загорелись четыре автомобиля.

А в ночь на 17 ноября под баллистическим ударом России оказалась Смила Черкасской области. Враг атаковал инфраструктуру и ранил трех человек.