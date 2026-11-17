Последствия российского обстрела Винницы 17 ноября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 17 ноября, атаковали Винницу. Зафиксировано попадание в автостоянку. В результате обстрела погибла женщина, также есть раненая.

Об этом сообщают глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная и пресс-служба ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Винницы 17 ноября

Российский дрон попал в автостоянку, в результате чего загорелись четыре автомобиля. 51-летняя водитель поврежденного легкового автомобиля умерла на месте от полученных травм.

Последствия российского удара по автостоянке в Виннице 17 ноября. Фото: Винницкая ОВА

"Её 23-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу. Также повреждён ещё один грузовик. К счастью, его водитель не пострадал", — говорится в сообщении.

Поврежденный автомобиль в результате российского обстрела Винницы. Фото: ГСЧС

Спасатели полностью потушили пожары и устранили все очаги возгорания. Саперы ГСЧС проверили прилегающую территорию, а психолог оказал пострадавшим необходимую поддержку.

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Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты атаковали Запорожье. Под ударами противника оказались автомобиль и объект промышленной инфраструктуры. В результате обстрела погиб мужчина.

Кроме того, ночью Россия атаковала Смилу Черкасской области. Враг ранил трех человек. Оккупанты обстреляли инфраструктуру из баллистического оружия.