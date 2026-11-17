Наслідки російського обстрілу Вінниці 17 листопада. Фото: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 17 листопада, атакували Вінницю. Зафіксовано влучання в автостоянку. Внаслідок обстрілу загинула жінка, також є поранена.

Про це повідомляють очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та пресслужба ДСНС, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Вінниці 17 листопада

Російський дрон влучив в автостоянку, внаслідок чого загорілися чотири автомобілі. 51-річна водійка пошкодженого легковика від отриманих травм загинула на місці.

Наслідки російського удару по автостоянці в Вінниці 17 листопада. Фото: Вінницька ОВА

"Її 23-річну пасажирку госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена ще одна вантажівка. На щастя, її водій не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений автомобіль внаслідок російського обстрілу Вінниці. Фото: ДСНС

Рятувальники повністю загасили пожежі та усунули всі осередки займання. Сапери ДСНС перевірили прилеглу територію, а психолог надав постраждалим необхідну підтримку.

Читайте також:

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Вінниці. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ударами противника опинилися автомобіль та обʼєкт промислової інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Крім того, вночі Росія атакувала Смілу Черкаської області. Ворог поранив трьох людей. Окупанти били балістикою по інфраструктурі.