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Пізно ввечері в понеділок, 16 листопада, російські військові завдали ударів по Запоріжжю. Під обстрілом опинилися автомобіль і об'єкт промислової інфраструктури. Чоловік загинув, а жінку врятували з-під руїн.

Про це з посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя пізно ввечері 16 листопада

У Космічному районі FPV-дрон влучив в автомобіль. Стався вибух. У салоні перебував водій — він загинув.

Унаслідок обстрілу об'єкта промислової інфраструктури під завалами опинилася 51-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні. Там її обстежать.

За інформацією співголови Ради оборони Запоріжжя Івана Федорова, росіяни щонайменше шість разів ударили по об'єктах критичної інфраструктури. До яких наслідків призвели ці атаки — встановлять екстрені служби.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця повідомляв про балістичний удар по Смілі на Черкащині. Постраждали щонайменше троє людей. Потерпілим допомагають медики.

Також Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА писав, що 16 листопада в селі Біленькому внаслідок російської атаки загинув чоловік. Запоріжжя теж зазнало удару. Там загинув чоловік.