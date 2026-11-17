Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSPOLTAVA

Поздно вечером в понедельник, 16 ноября, российские военные нанесли удары по Запорожью. Под обстрелом оказались автомобиль и объект промышленной инфраструктуры. Мужчина погиб, а женщину спасли из-под обломков.

Об этом со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Михаила Семикина сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/zoda_gov_ua

Последствия обстрела Запорожья поздно вечером 16 ноября

В Космическом районе FPV-дрон попал в автомобиль. Произошел взрыв. В салоне находился водитель — он погиб.

В результате обстрела объекта промышленной инфраструктуры под завалами оказалась 51-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу. Там её обследуют.

По информации сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, россияне как минимум шесть раз нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. К каким последствиям привели эти атаки — установят экстренные службы.

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Скриншот сообщения t.me/ivan_fedorov_zp

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца сообщал о баллистическом ударе по Смиле в Черкасской области. Пострадали как минимум три человека. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА сообщал, что 16 ноября в селе Беленькое в результате российской атаки погиб мужчина. Запорожье также подверглось удару. Там погибла женщина.