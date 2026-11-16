Гасіння пожежі після обстрілів Росії по Запорізькій області. Фото: ДСНС

Атака російських безпілотників на цивільну інфраструктуру Запоріжжя та села Біленьке вранці у понеділок, 16 листопада, призвела до загибелі двох людей, ще двоє осіб отримали травми. Внаслідок російських обстрілів проїзд транспорту через міст Преображенського зупинено, водіям пропонують об'їзд через ДніпроГЕС та Вантовий міст з обмеженнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Запорізької ОВА.

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Трагічні наслідки дронових атак

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Запорізького регіону за допомогою безпілотників. Під ворожим ударом опинився Хортицький район обласного центру.

Російський дрон влучив у місцевий інфраструктурний об'єкт, що спричинило займання транспортного засобу. Внаслідок цього нападу загинула жінка, а ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Паралельно загарбники атакували FPV-дроом по території села Біленьке. Ціллю агресора знову стала виключно цивільна інфраструктура. Ця атака також виявилася смертельною — вона обірвала життя 59-річного місцевого жителя.

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Перекриття мосту та зміна маршрутів в Запорізькій області

Через загострення ситуації влада запровадила суворі логістичні обмеження для водіїв у Запоріжжі. Проїзд мостом імені Преображенського наразі повністю заблокований для будь-якого транспорту.

Повідомлення Запорізької ОВА про перекриття мосту. Фото: скриншот

Для об'їзду цієї ділянки власникам легкових автомобілів рекомендують використовувати альтернативні шляхи безпосередньо через греблю ДніпроГЕС або ж Вантовим мостом.

Водночас нові маршрути доступні не для всіх транспортних засобів. Діє жорстка заборона на проїзд греблею та Вантовим мостом для великих вантажівок, чия маса перевищує три з половиною тонни. Усіх водіїв просять враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок, а про повноцінне відновлення руху перекритою переправою містян обіцяють сповістити додатково.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 16 листопада Україна пережила чергову масовану атаку дронів. Росія запустила 158 безпілотників різних типів, серед яких 77 реактивних "Шахедів", а сили ППО змогли збити та подавити 131 повітряну ціль.

Під обстріл цієї ж ночі потрапили одразу шість районів Дніпропетровської області. Захисники неба знищили 16 безпілотників, проте в Дніпрі та інших містах регіону зазнали серйозних руйнувань житлові будинки та інфраструктура, а в Павлограді поранень зазнали жінка та пенсіонер, якого довелося госпіталізувати.

Тієї ж ночі російські безпілотники атакували й Вінницьку область, де зафіксували влучання щонайменше в один об'єкт критичної інфраструктури.