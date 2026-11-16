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Головна Новини дня РФ атакувала Україну 158 БпЛА: ППО збила понад 130

РФ атакувала Україну 158 БпЛА: ППО збила понад 130

Ua ru
16 листопада 2026 08:36
РФ запустила по Україні 158 дронів: скільки збила ППО facebook.com/UALandForces
Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/UALandForces

Російські війська атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. У ніч проти 16 листопада противник запустив 158 БпЛА, зокрема 77 реактивних Shahed. Українська протиповітряна оборона збила та подавила 131 ворожу ціль.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 16 листопада.

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Чим Росія атакувала Україну вночі

За даними Повітряних сил, атака тривала з 18:00 15 листопада. Загалом російські війська застосували 158 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія". Із загальної кількості Shahed 77 були реактивними.

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованого Криму — з районів Чауди та Гвардійського.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Також працювали мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Скільки російських дронів збила ППО

За попередніми даними станом на 08:00 16 листопада, протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожий безпілотник. Серед знешкоджених цілей — Shahed, зокрема 55 реактивних, Гербера та дрони інших типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях. Ще на 11 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

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Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 листопада 2026 року російські війська атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, завдавши майже 20 ударів. У Павлограді внаслідок атаки постраждали двоє людей, також пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Сили ППО збили над регіоном 16 ворожих дронів.

Новини.LIVE писали, що росіяни в ніч проти 16 листопада атакували Вінницьку область, влучивши в об’єкт критичної промисловості. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав. Ліквідацію наслідків атаки ускладнює загроза повторних російських ударів.

ЗСУ обстріли ППО війна в Україні Росія атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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