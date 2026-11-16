Украинские военные сбивают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/UALandForces

Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. В ночь на 16 ноября противник запустил 158 БпЛА, в том числе 77 реактивных Shahed. Украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 131 вражескую цель.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в понедельник, 16 ноября.

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Чем Россия атаковала Украину ночью

По данным Воздушных сил, атака продолжалась с 18:00 15 ноября. Всего российские войска задействовали 158 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербер" и дронов-имитаторов типа "Пародия". Из общего количества Shahed 77 были реактивными.

Беспилотники запускали из направлений Орла, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из временно оккупированного Крыма — из районов Чауды и Гвардейского.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Также действовали мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным по состоянию на 08:00 16 ноября, противовоздушная оборона сбила или подавила 131 вражеский беспилотник. Среди уничтоженных целей — Shahed, в том числе 55 реактивных, "Гербер" и дроны других типов.

К сожалению, обошлось не без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 19 локациям. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 ноября 2026 года российские войска атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, нанеся почти 20 ударов. В Павлограде в результате атаки пострадали два человека, также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Силы ПВО сбили над регионом 16 вражеских дронов.

Новини.LIVE писали, что россияне в ночь на 16 ноября атаковали Винницкую область, поразив объект критически важной промышленности. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Ликвидацию последствий атаки затрудняет угроза повторных российских ударов.