Последствия атаки на Днепр и область 16 ноября: сбито 16 дронов

Поврежденное остекление на балконах в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Этой ночью россияне атаковали шесть районов Днепропетровской области, запустив десятки дронов. Силы ПВО сбили 16 беспилотников. В Павлограде госпитализировали пенсионера и оказали помощь раненой женщине. Между тем в Днепре и других городах области были зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

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Раненые в Павлограде и повреждения в областном центре

В Павлограде в результате действий российских войск двое местных жителей получили травмы. В больницу госпитализировали 77-летнего мужчину, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. 42-летней женщине оказали необходимую помощь, она будет лечиться амбулаторно. Также в городе зафиксированы разрушения: были повреждены несколько многоэтажных домов, местное учебное заведение и легковой автомобиль.

В Днепре под обстрел попали транспортная инфраструктура, частный сектор и многоквартирные дома. Взрывные волны выбили окна и серьезно повредили балконы в днепровских многоэтажках. В настоящее время профильные службы продолжают обследование мест попаданий и уточняют информацию о возможных пострадавших в городе.

Массированный налёт дронов на населённые пункты региона

Всего в ночь на 16 ноября российская армия нанесла почти 20 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Под обстрелом оказались территории шести районов Днепропетровской области. В Каменском российские дроны наносили удары по территории местного предприятия.

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В Самаровском районе от атак пострадала инфраструктура Личковской громады, где после взрывов возник пожар.

В Никопольском районе оккупанты наносили удары непосредственно по районному центру, а также обстреливали Мировскую и Покровскую громады, повредив там частный дом. В Синельниковском районе от вражеских дронов пострадала инфраструктура города Синельниково и Николаевской громады.

В то же время силы противовоздушной обороны смогли перехватить значительное количество целей. В небе над Днепропетровской областью военные уничтожили 16 российских беспилотников.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в воскресенье, 15 ноября, Харьков подвергся серии российских атак. Ударный дрон поразил многоэтажное здание в Шевченковском районе города, также под обстрел попали легковой автомобиль и автобус, в результате чего пострадали как минимум трое горожан.

А уже в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область — по словам главы ОГА Натальи Заболотной, враг поразил объект критически важной промышленности, однако обошлось без раненых.