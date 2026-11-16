Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала дронами по Днепропетровской области: есть попадания

РФ атаковала дронами по Днепропетровской области: есть попадания

Ua ru
16 ноября 2026 07:54
Последствия атаки на Днепр и область 16 ноября: сбито 16 дронов
Поврежденное остекление на балконах в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Этой ночью россияне атаковали шесть районов Днепропетровской области, запустив десятки дронов. Силы ПВО сбили 16 беспилотников. В Павлограде госпитализировали пенсионера и оказали помощь раненой женщине. Между тем в Днепре и других городах области были зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

Реклама

Раненые в Павлограде и повреждения в областном центре

В Павлограде в результате действий российских войск двое местных жителей получили травмы. В больницу госпитализировали 77-летнего мужчину, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. 42-летней женщине оказали необходимую помощь, она будет лечиться амбулаторно. Также в городе зафиксированы разрушения: были повреждены несколько многоэтажных домов, местное учебное заведение и легковой автомобиль.

В Днепре под обстрел попали транспортная инфраструктура, частный сектор и многоквартирные дома. Взрывные волны выбили окна и серьезно повредили балконы в днепровских многоэтажках. В настоящее время профильные службы продолжают обследование мест попаданий и уточняют информацию о возможных пострадавших в городе.

Массированный налёт дронов на населённые пункты региона

Всего в ночь на 16 ноября российская армия нанесла почти 20 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Под обстрелом оказались территории шести районов Днепропетровской области. В Каменском российские дроны наносили удары по территории местного предприятия.

Читайте также:

В Самаровском районе от атак пострадала инфраструктура Личковской громады, где после взрывов возник пожар.

В Никопольском районе оккупанты наносили удары непосредственно по районному центру, а также обстреливали Мировскую и Покровскую громады, повредив там частный дом. В Синельниковском районе от вражеских дронов пострадала инфраструктура города Синельниково и Николаевской громады.

В то же время силы противовоздушной обороны смогли перехватить значительное количество целей. В небе над Днепропетровской областью военные уничтожили 16 российских беспилотников.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в воскресенье, 15 ноября, Харьков подвергся серии российских атак. Ударный дрон поразил многоэтажное здание в Шевченковском районе города, также под обстрел попали легковой автомобиль и автобус, в результате чего пострадали как минимум трое горожан.

А уже в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область — по словам главы ОГА Натальи Заболотной, враг поразил объект критически важной промышленности, однако обошлось без раненых.

взрыв Днепр обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации