Наслідки атаки на Дніпро та область 16 листопада: збито 16 дронів

Пошкоджене скління на балконах у будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Цієї ночі росіяни атакували шість районів Дніпропетровської області, випустивши десятки дронів. Сили ППО збили 16 безпілотників. У Павлограді госпіталізували пенсіонера та надали допомогу пораненій жінці. Тим часом в Дніпрі та інших містах по області було зафіксовано суттєві руйнування інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Дніпропетровської ОВА.

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Поранені у Павлограді та пошкодження в обласному центрі

У Павлограді через дії російських військ двоє місцевих жителів отримали травми. До лікарні госпіталізували 77-річного чоловіка, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Жінці 42 років надали необхідну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно. Також у місті зафіксовано руйнування, де було пошкоджено кілька багатоповерхівок, місцевий заклад освіти та легковий автомобіль.

У Дніпрі під обстріл потрапила транспортна інфраструктура, приватний сектор і багатоквартирні будинки. Вибухові хвилі вибили вікна та серйозно пошкодили балкони у дніпровських багатоповерхівках. Наразі профільні служби продовжують обстеження місць прильотів та уточнюють інформацію щодо можливих постраждалих у місті.

Масований наліт дронів на громади регіону

Загалом проти ночі 16 листопада російська армія завдала майже 20 ударів, застосовуючи безпілотні літальні апарати. Під вогнем опинилися території шести районів Дніпропетровської області. У Кам'янському російські дрони цілили по території місцевого підприємства.

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У Самарівському районі від атак постраждала інфраструктура Личківської громади, де після вибухів виникла пожежа.

На Нікопольщині окупанти били безпосередньо по районному центру, а також обстрілювали Мирівську та Покровську громади, пошкодивши там приватний будинок. У Синельниківському районі від ворожих дронів постраждала інфраструктура міста Синельникове та Миколаївської громади.

Водночас сили протиповітряної оборони змогли перехопити значну кількість цілей. В небі над Дніпропетровщиною військові знищили 16 російських безпілотників.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що в неділю, 15 листопада, Харків опинився під серією російських атак. Ударний дрон поцілив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, також під вогонь потрапили легковик та автобус, через що постраждали щонайменше троє містян.

А вже в ніч проти 16 листопада російські війська атакували Вінниччину — за словами очільниці ОВА Наталі Заболотної, ворог поцілив в об'єкт критичної промисловості, проте минулося без поранених.