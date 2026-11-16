Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни в ніч проти 16 листопада подовжують атакувати Вінницьку область. Наразі відомо, що ворог влучив щонайменше по одному з об'єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Вінницької ОВА.

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Наслідки обстрілу Вінничини в ніч проти 16 листопада

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна у своєму Telegram повідомила, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання.

"Ворог продовжує атакувати Вінниччину. Внаслідок ворожої атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості. На щастя, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні

В ОВА додали, що ліквідація наслідків обстрілу ускладнюється загрозою повторних ударів.

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Пост глави ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 13 листопада росіяни атакували Вінницю. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та постраждали двоє жінок.

Також ми писали, що на відновлення підстанції на Вінниччині, яка була зруйнована внаслідок ракетного удару РФ, знадобиться щонайменше півроку. Причина криється в необхідності виготовлення спеціального обладнання за кордоном.