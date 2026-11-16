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Главная Новости дня РФ атаковала Винничину: под ударом объект критической промышленности

РФ атаковала Винничину: под ударом объект критической промышленности

Ua ru
16 ноября 2026 01:53
Обстрел Винницкой области 16 ноября — подверглось обстрелу предприятие facebook.com/DSNSKyiv
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

Россияне в ночь на 16 ноября продолжают наносить удары по Винницкой области. На данный момент известно, что враг поразил как минимум по одному объекту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Винницкой ОВА.

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Последствия обстрела Винницкой области в ночь на 16 ноября

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в своем Telegram сообщила, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание.

"Враг продолжает атаковать Винницкую область. В результате вражеской атаки произошло попадание в объект критически важной промышленности. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении

В ОВА добавили, что ликвидация последствий обстрела затрудняется угрозой повторных ударов.

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Пост главы ОВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 13 ноября россияне атаковали Винницу. В результате обстрела возник пожар и пострадали две женщины.

Также мы писали, что на восстановление подстанции в Винницкой области, которая была разрушена в результате ракетного удара РФ, потребуется не менее полугода. Причина кроется в необходимости изготовления специального оборудования за рубежом.

взрыв обстрелы Винницкая область дроны Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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