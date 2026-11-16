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Главная Новости дня В Запорожье и Беленьком от атак дронов погибли люди

В Запорожье и Беленьком от атак дронов погибли люди

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16 ноября 2026 09:19
Погибшие в Запорожье и Беленьком: последствия атаки российских БпЛА ГСЧС Украины
Тушение пожара после обстрелов со стороны России в Запорожской области. Фото: ГСЧС

Атака российских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Запорожья и села Беленкое утром в понедельник, 16 ноября, привела к гибели двух человек, ещё двое получили травмы. В результате российских обстрелов движение транспорта через Преображенский мост приостановлено, водителям предлагается объезд через ДнепроГЭС и Вантовый мост с ограничениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Запорожской ОГА.

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Трагические последствия атак с использованием дронов

Российские войска продолжают терроризировать мирное население Запорожского региона с помощью беспилотников. Под вражеским ударом оказался Хортицкий район областного центра.

Российский дрон попал в местный инфраструктурный объект, что привело к возгоранию транспортного средства. В результате этого нападения погибла женщина, а ещё двое человек получили ранения различной степени тяжести.

Параллельно захватчики атаковали FPV-дроном территорию села Беленькое. Целью агрессора вновь стала исключительно гражданская инфраструктура. Эта атака также оказалась смертельной — она унесла жизнь 59-летнего местного жителя.

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Перекрытие моста и изменение маршрутов в Запорожской области

Из-за обострения ситуации власти ввели строгие логистические ограничения для водителей в Запорожье. Проезд по мосту имени Преображенского в настоящее время полностью заблокирован для любого транспорта.

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Сообщение Запорожской ОГА о перекрытии моста. Фото: скриншот

Для объезда этого участка владельцам легковых автомобилей рекомендуется использовать альтернативные маршруты непосредственно через плотину ДнепроГЭС или по Вантовому мосту.

В то же время новые маршруты доступны не для всех транспортных средств. Действует строгий запрет на проезд по плотине и Вантовому мосту для крупных грузовиков, масса которых превышает три с половиной тонны. Всех водителей просят учитывать эти изменения при планировании своих поездок, а о полноценном возобновлении движения по перекрытой переправе горожан обещают уведомить дополнительно.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 ноября Украина пережила очередную массированную атаку дронов. Россия запустила 158 беспилотников различных типов, среди которых 77 реактивных "Шахедов", а силы ПВО смогли сбить и подавить 131 воздушную цель.

Под обстрел в эту же ночь попали сразу шесть районов Днепропетровской области. Защитники неба уничтожили 16 беспилотников, однако в Днепре и других городах региона серьезные разрушения понесли жилые дома и инфраструктура, а в Павлограде ранения получили женщина и пенсионер, которого пришлось госпитализировать.

В ту же ночь российские беспилотники атаковали и Винницкую область, где было зафиксировано попадание как минимум в один объект критической инфраструктуры.

смерть Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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