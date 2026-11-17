Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA

У ніч проти вівторок, 17 листопада. Під російським ударом опинилася Сміла Черкаської області. До яких наслідків призвів обстріл інфраструктури — уточнюють. Травмувалися щонайменше троє людей — їм надають допомогу медики.

Про це з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення t.me/cherkaskaODA

Що відомо про обстріл Черкащини вночі 17 листопада

Повітряна тривога червоного рівня, який означає ракетну небезпеку, зокрема загрозу балістики, у Черкаському районі тривала від 23:26 16 листопада до 00:42. О 23:56 Повітряні Сили ЗС України попередили, що на Черкаси летять балістичні ракети.

Скриншот повідомлення t.me/kpszsu

Раніше Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького повідомляв, що реактивних безпілотників, якими РФ б'є по українській території, стало більше. У серпні зафіксували 530 таких "Шахедів". У листопаді ж кількість реактивних дронів може сягнути 6,5 тисячі.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС писав, що в ніч проти 15 листопада зазнав російського удару Слов'янськ на Донеччині. Під ударом опинилися дві 14-поверхівки. Рятувальники визволили з-під завалів чоловіка.