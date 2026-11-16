Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про різке збільшення кількості реактивних ударних безпілотників, які Росія застосовує проти України. За його словами, у серпні зафіксували близько 530 таких "шахедів", тоді як у листопаді їхня кількість може сягнути 6,5 тисячі.

Про це Корецький заявив під час спілкування з журналістами Радіо Свобода, передає Новини.LIVE.

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Як змінилися дронові атаки на Україну

Корецький зазначив, що інтенсивність обстрілів зростає ще до початку холодного сезону. Окрім реактивних "шахедів", Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби, ракети та балістичне озброєння.

Також, за словами прем’єра, російські війська використовують десятки тисяч FPV-дронів, зокрема на оптоволоконному керуванні. Глава уряду наголосив, що через масштаб атак українська інфраструктура зазнає постійних пошкоджень і руйнувань.

"В серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних "шахедів" із Росії, в листопаді, так як динаміка рухається, буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, а ще додайте регулярні атаки ракетами і балістичними. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні", — cказав Корецький.

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Прем’єр-міністр також зазначив, що влада намагається захистити всі об’єкти, які можливо вберегти від ударів.

"Все, що не можна захистити, як-то лінії електропередач, тому що це тисячі кілометрів ліній, і великі розподільчі пристрої, які вимірюються багатьма десятками гектарів, – так ось, захистити це неможливо, але можливо максимально швидко відновлювати", — зазначив Корецький.

Як повідомляли Новини.LIVE, Корецький під час зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас у Брюсселі закликав прискорити ухвалення 22-го пакета санкцій проти Росії. Він наголосив, що попри відновлення мирного процесу російські війська продовжують атакувати українську енергетику та цивільну інфраструктуру, тому Європа має посилити економічний тиск на Москву.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив, що російські війська можуть протягом кількох днів зосереджувати масовані атаки на одній області України. За його словами, окупанти обирають регіон як окрему ціль і завдають ударів по різних об’єктах інфраструктури, зокрема електромережах і підстанціях.