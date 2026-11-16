Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Корецький закликав ЄС швидше ухвалити нові санкції проти РФ

Корецький закликав ЄС швидше ухвалити нові санкції проти РФ

Ua ru
16 листопада 2026 16:33
Корецький закликав ЄС швидко ухвалити 22-й пакет санкцій проти РФ facebook.com/sergii.koretskyi
Прем'єр-міністр Сергій Корецький та глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час візиту до Брюсселя провів зустріч із високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Однією з головних тем переговорів стало посилення санкційного тиску на Росію.

Про це прем'єр-міністр повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Про що Корецький говорив із Каєю Каллас у Брюсселі

За словами глави уряду, попри відновлення мирного процесу, Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах та іншій цивільній інфраструктурі України. Він наголосив, що Європейський Союз має інструменти для посилення тиску на Москву, зокрема через нові економічні обмеження.

Корецький обговорив з главою ЄС санкції проти РФ
Прем'єр-міністр Сергій Корецький та глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Українська сторона закликала партнерів не зволікати з ухваленням 22-го пакета санкцій і зробити його максимально жорстким. На думку прем’єра, такі заходи можуть вплинути на розрахунки російського керівництва та посилити тиск на країну-агресора в зимовий період.

Зустріч української та європейської делегацій
Українська та європейська делегація. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Окремо під час зустрічі обговорили екстрений пакет зимової допомоги Україні. Прем’єр-міністр поінформував Каю Каллас про потреби держави в підтримці для протидії російським атакам на тлі підготовки до холодного сезону.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Корецький заявив, що до зимового пакету планують включити генератори, зарядні станції, автобуси, а також підтримку в облаштуванні мостів і переправ через Дніпро. Ці заходи мають допомогти зберегти транспортне сполучення між берегами річки та забезпечити українські міста необхідною підтримкою на тлі російських атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергій Корецький заявив, що уряд розглядає можливість не нараховувати плату за комунальні послуги, якщо через руйнування інфраструктури їх фактично не надаватимуть. За його словами, такий механізм можуть застосувати, якщо пошкодження будуть значними, а швидко відновити постачання не вдасться.

санкції проти Росії Європейський союз Кая Каллас дипломатія Сергій Корецький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації