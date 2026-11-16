Прем'єр-міністр Сергій Корецький та глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час візиту до Брюсселя провів зустріч із високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Однією з головних тем переговорів стало посилення санкційного тиску на Росію.

Про це прем'єр-міністр повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Про що Корецький говорив із Каєю Каллас у Брюсселі

За словами глави уряду, попри відновлення мирного процесу, Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах та іншій цивільній інфраструктурі України. Він наголосив, що Європейський Союз має інструменти для посилення тиску на Москву, зокрема через нові економічні обмеження.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький та глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Українська сторона закликала партнерів не зволікати з ухваленням 22-го пакета санкцій і зробити його максимально жорстким. На думку прем’єра, такі заходи можуть вплинути на розрахунки російського керівництва та посилити тиск на країну-агресора в зимовий період.

Українська та європейська делегація. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Окремо під час зустрічі обговорили екстрений пакет зимової допомоги Україні. Прем’єр-міністр поінформував Каю Каллас про потреби держави в підтримці для протидії російським атакам на тлі підготовки до холодного сезону.

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Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Корецький заявив, що до зимового пакету планують включити генератори, зарядні станції, автобуси, а також підтримку в облаштуванні мостів і переправ через Дніпро. Ці заходи мають допомогти зберегти транспортне сполучення між берегами річки та забезпечити українські міста необхідною підтримкою на тлі російських атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергій Корецький заявив, що уряд розглядає можливість не нараховувати плату за комунальні послуги, якщо через руйнування інфраструктури їх фактично не надаватимуть. За його словами, такий механізм можуть застосувати, якщо пошкодження будуть значними, а швидко відновити постачання не вдасться.