Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що Європейський союз готує для України екстрений зимовий пакет допомоги. В нього увійдуть генератори, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб країна могла протистояти терору РФ проти українських міст.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост Корецького у Facebook.

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Що увійде у зимовий пакет підтримки ЄС для України

"Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра. Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст", — йдеться у повідомленні.

Корецький наголосив, що російський удар 15 листопада по лініях електропередач та підстанціях на Запоріжжі та Дніпропетровщині залишив без світла сотні тисяч людей. Тож для України важливо отримати допомогу якнайшвидше.

"Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", — пише прем'єр.

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Він додав, що завтра в Брюсселі зустрінеться із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити ключові деталі. За словами Корецького, він розраховує, що рішення буде остаточно погоджене, а перші партії допомоги прибудуть в Україну якнайшвидше.

Пост Корецького. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора президент Франції Емануель Макрон вчора заявив, що Україна має бути в на НАТО. Окрім того, він закликав допомогти країні пережити чергову військову зиму, оскільки диктатор РФ Володимир Путін має намір поставити Україну на коліна.

Також ми писали, що економіст Олексій Кущ припускає, що Європа може скоротити допомогу Україні після 2030 року.