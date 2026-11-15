Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до громадян своєї країни і заявив, що Україна має бути в НАТО, а також їй необхідно надавати допомогу, щоб країна пережила чергову військову зиму. Він також наголосив, що Європа має чітко визначити, чого очікує від США у питанні довгострокової безпеки континенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис французького лідера у соцмережі Х.

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Що сказав Макрон про важливість підтримки України та вступу країни до НАТО

У своїх соцмережах Макрон, звертаючись до своїх громадян, підкреслив, що те, що поставлено на карту в Україні, безпосередньо стосується їх. За його словами, йдеться про загальну безпеку, тому Франція, допомагаючи Україні захищатися, захищає саму себе та свій народ

"Якщо Росія силою нав’язує свою волю європейській країні, вся Європа стає слабшою. Саме тому Україна знову була в центрі наших обговорень у четвер і п’ятницю в Дубліні, на дев’ятому саміті Європейської політичної спільноти та неформальній зустрічі Європейської ради", — йдеться в публікації.

Макрон підкреслив, що на саміті сторони продемонстрували свою єдність навколо двох головних пріоритетів. Детальніше про кожен із них — нижче.

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Україні потрібно допомогти пережити зиму

За словами президента Франції, перший пріоритет полягає в тому, щоб допомогти Україні пережити зиму.

Макрон розповів, що останні обговорення з представниками США дали зрозуміти, що диктатор РФ Володимир Путін не хоче вести переговори. Він підкреслив, що армія РФ не просувається вперед, а навпаки, відступає й зазнає значних втрат.

Але попри це Путін розраховує «поставити Україну на коліна», посилюючи удари по мирному населенню та намагаючись занурити країну в темряву.

"Наш обов’язок — зірвати ці плани. Це означає, що необхідно надалі надавати фінансову підтримку та допомагати Україні захищати своїх громадян, електростанції та електромережі. Давайте говоритимемо прямо: ті, хто хоче обмежити ресурси України, зрештою прагнуть змусити її погодитися на несправедливий мир, залишити її назавжди вразливою і тим самим зробити вразливою й Європу. Це поразницька позиція. Це рецепт нової війни. Франція не може займати таку позицію", — підкреслив французький лідер.

Потрібен справедливий мир

Другим пріоритетом Макрон назвав спільну роботу з Україною над досягненням справедливого й міцного миру. Він пояснив, що Європа має зробити повноцінний внесок у цей процес, оскільки безпека континенту теж залежить від цього миру.

"Вчора на засіданні Європейської ради ми знову підтвердили нашу єдність у цьому питанні. На саміті Європейської політичної спільноти ми ухвалили історичне рішення. З ініціативи Франції 42 країни схвалили декларацію про принципи, якими має керуватися європейська безпека", — йдеться в публікації.

Лідер Франції додав, що цій же меті служить робота Коаліції охочих, яка була створена на початку 2025 року для підготовки гарантій безпеки для України.

"Декларація, ухвалена в Парижі на початку цього року, заклала основу для цієї роботи. Вона передбачає підтримку української армії та підготовку багатонаціональних сил, які можуть бути розгорнуті після припинення вогню. Наразі в Польщі проходять навчання, покликані продемонструвати нашу готовність зробити свій внесок. У четвер ми знову зустрінемося в Берліні, щоб продовжити цю роботу", — повідомив французький президент.

Україна має бути в НАТО

Продовжуючи тему другого пункту , Макрон підкреслив, що тепер Європа має піти далі й чітко визначити, зокрема для Росії, яким європейці бачать післявоєнний період. Крім того, Європі потрібно конкретизувати, які в неї очікування від США щодо довгострокової безпеки континенту.

На цьому тлі президент Франції чітко дав зрозуміти, що Україна має бути в НАТО, і що необхідно досягти миру для країни та продовжити роботу над безпекою Європи.

"У будь-якому разі я хочу заявити тут про свою переконаність у тому, що Україна, яка має найбільшу в Європі армію звичайних збройних сил, має відігравати ключову роль поряд із НАТО — альянсом, у якому їй саме місце. Наша мета чітка: забезпечити Україні справедливий і міцний мир, а потім продовжити спільну роботу з усіма сторонами над зміцненням загальної системи безпеки Європи. Саме так ми зможемо забезпечити довгостроковий захист українців, французів і всіх європейців", — підсумував Макрон.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора Президент України Володимир Зеленський заявив, що США вперше під час переговорів озвучили можливість виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на вступ України до НАТО. За словами Зеленського, якщо така пропозиція буде реальною, тоді він винесе це питання на розгляд суспільства.

Також ми писали, що, за даними The New York Times, Росія на мирних переговорах в Абу-Дабі 10–11 листопада передала документ, у якому вимагає від НАТО відступити до кордонів 1997 року. Крім того, Кремль наполягає на тому, щоб альянс припинив надавати допомогу Україні.