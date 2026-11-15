Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам своей страны и заявил, что Украина должна быть в НАТО, а также ей необходимо помогать, чтобы страна пережила очередную военную зиму. Он также подчеркнул, что Европе должна четко конкретизировать, чего ожидает от США в вопросе долгосрочной безопасности континента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.

Реклама

Что сказал Макрон о важности поддержки Украины и вступления страны в НАТО

У себя в соцсетях Макрон обращаясь к своим гражданам подчеркнул, что то, что поставлено на карту в Украине, напрямую касается их. По его словам, речь идет об общей безопасности, поэтому Франция помогая Украине защищаться — защищает саму себя и свой народ

"Если Россия силой навязывает свою волю европейской стране, вся Европа становится слабее. Именно поэтому Украина вновь была в центре наших обсуждений в четверг и пятницу в Дублине, на девятом саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече Европейского совета", — говорится в публикации.

Макрон подчеркнул, что на саммите стороны продемонстрировали свое единство вокруг двух главных приоритетов. Подобнее о каждом из них ниже.

Читайте также:

Украине нужно помочь пережить зиму

По словам президента Франции, первый приоритет заключается в том, чтобы помочь Украине пережить зиму.

Макрон рассказал, что последние обсуждения с представителями США дали понять, что диктатор РФ Владимир Путин не хочет вести переговоры. Он подчеркнул, что армия РФ не продвигается вперед, а наоборот, отступает и несет значительные потери.

Но несмотря на это, Путин рассчитывает "поставить Украину на колени", усиливая удары по мирному населению и пытаясь погрузить страну во тьму.

"Наша обязанность — сорвать этот расчет. Это означает, что необходимо сохранять финансовую поддержку и помогать Украине защищать своих граждан, электростанции и электросети. Давайте говорить прямо: те, кто хочет ограничить ресурсы Украины, в конечном итоге стремятся вынудить ее согласиться на несправедливый мир, оставить ее навсегда уязвимой и тем самым сделать уязвимой и Европу. Это пораженческая позиция. Это рецепт новой войны. Франция не может занимать такую позицию", — подчеркнул французский лидер.

Нужен справедливый мир

Вторым приоритетом Макрон назвал совместную работу с Украиной над достижением справедливого и прочного мира. Он пояснил, что Европа должна внести в этот процесс полноценный вклад, так как безопасность континента тоже зависит от этого мира.

"Вчера на заседании Европейского совета мы вновь подтвердили наше единство по этому вопросу. На саммите Европейского политического сообщества мы приняли историческое решение. По инициативе Франции 42 страны одобрили декларацию о принципах, которыми должна руководствоваться европейская безопасность", — говорится в публикации.

Лидер Франции добавил, что этой же цели служит работу Коалиции желающих, которая была создана в начале 2025 года для подготовки гарантий безопасности для Украины.

"Декларация, принятая в Париже в начале этого года, заложила основу для этой работы. Она предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональных сил, которые могут быть развернуты после прекращения огня. В настоящее время в Польше проходят учения, призванные продемонстрировать нашу готовность внести свой вклад. В четверг мы вновь встретимся в Берлине, чтобы продолжить эту работу", — сообщил французский президент.

Украина должна быть в НАТО

Продолжая тему второго пункта Макрон подчеркнул, что теперь Европа должна пойти дальше и четко обозначить, в том числе для России, каким европейцы видят послевоенный период. Кроме того, Европе нужно конкретизировать, какие у нее ожидания от США в вопросе долгосрочной безопасности континента.

На этом фоне президент Франции дал четко понять, что Украина должна быть в НАТО, и что необходимо достигнуть мира для страны и продолжить роботу над безопасностью Европы.

"В любом случае я хочу заявить здесь о своей убежденности в том, что Украина, располагающая крупнейшей в Европе армией обычных вооруженных сил, должна играть ключевую роль наряду с НАТО — альянсом, в котором ей самое место. Наша цель ясна: обеспечить Украине справедливый и прочный мир, а затем продолжить совместную работу со всеми сторонами над укреплением общей системы безопасности Европы. Именно так мы сможем обеспечить долгосрочную защиту украинцев, французов и всех европейцев", — резюмировал Макрон.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США впервые в переговорах озвучили возможность вывода ВСУ из Донбасса в обмен на вступление Украины в НАТО. По словам Зеленского, если такое предложение будет реальным, тогда он выйдет с этим вопросом к обществу.

Также мы писали, что по данным The New York Times, Россия на мирных переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября передала документ, в котором требует от НАТО отойти к границам 1997 года. Кроме того, Кремль настаивает на том, чтобы альянс перестал помогать Украине.