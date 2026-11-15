Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Скриншот ефіру "Світ на зламі"

Європейські країни нарощують оборонні можливості, однак навіть до 2030 року можуть не підготуватися до можливої війни з Росією. Водночас цей рік може стати важливим для майбутнього України. Якщо Європа вирішить поступово зменшувати фінансову підтримку Києва, українській владі доведеться шукати компроміси для укладення мирної угоди.

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Чому Європа може зменшити допомогу Україні

На думку Куща, європейські країни визначили для себе певний термін, до якого Росія має зазнати максимальних втрат через війну проти України. Це повинно послабити російську армію та знизити загрозу нового нападу на європейські держави.

"І фактично її послаблять і унеможливлять подальшу агресію Росії, наприклад, проти країн Балтії", — пояснив аналітик.

Кущ припускає, що після досягнення цієї мети Європа може переглянути свою політику щодо України.

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"І Україна, зіткнувшись зі зменшенням фінансування, вимушена буде йти на суттєві компроміси і укладати мирну угоду. В принципі, така європейська стратегія", — зазначив він.

Чи буде Європа готова до війни у 2030 році

Економіст також прокоментував плани європейських країн посилити власні армії. За його словами, нової зброї та військової техніки недостатньо для повноцінної підготовки до можливого конфлікту.

"Але і в 2030 році Європа не буде готова до війни, тому що готовність до війни визначається ідеологію і суспільним сприйняттям", — заявив Кущ.

Він вважає, що головна проблема полягає у ставленні європейського суспільства до війни.

"Тобто вона визначається ментальними характеристиками, а не військово-технічними. Тому Європа ментально не буде готова до війни, європейське суспільство ментально не буде готове до війни", — наголосив аналітик.

Яку стратегію щодо Росії обрала Європа

Кущ вважає, що Європейський Союз прагне максимально послабити Росію, щоб вона не могла розпочати нову агресію.

"Це не означає, що Європі вигідна війна. Але Європа вважає, що якщо Росія вже здійснила акт агресії, то вона має понести значні втрати, які її послаблять", — пояснив економіст.

На його думку, саме такий підхід може визначати подальші рішення європейських держав щодо підтримки України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський попередив про можливі наслідки припинення європейської допомоги Україні. Він зазначив, що Росія може активізувати гібридні атаки або спробувати поширити свій вплив у Європі. Це може призвести до протистояння за участю НАТО та США.

Також Новини.LIVE писали про те, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив шанси України отримати додаткову допомогу від США після виборів як щонайменше вдвічі вищі. За його словами, нове співвідношення сил у Конгресі може ускладнити адміністрації Дональда Трампа блокування підтримки Києва.