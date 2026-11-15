Финансовый аналитик Алексей Кущ. Скриншот эфира программы «Мир на переломе»

Европейские страны наращивают оборонный потенциал, однако даже к 2030 году могут не успеть подготовиться к возможной войне с Россией. В то же время этот год может стать важным для будущего Украины. Если Европа решит постепенно сокращать финансовую поддержку Киева, украинским властям придется искать компромиссы для заключения мирного соглашения.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Почему Европа может сократить помощь Украине

По мнению Куща, европейские страны определили для себя определенный срок, к которому Россия должна понести максимальные потери из-за войны против Украины. Это должно ослабить российскую армию и снизить угрозу нового нападения на европейские государства.

"И фактически это ослабит Россию и сделает невозможной дальнейшую агрессию со стороны России, например, против стран Балтии", — пояснил аналитик.

Кущ предполагает, что после достижения этой цели Европа может пересмотреть свою политику в отношении Украины.

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"И Украина, столкнувшись с сокращением финансирования, будет вынуждена идти на существенные компромиссы и заключать мирное соглашение. В принципе, такова европейская стратегия", — отметил он.

Будет ли Европа готова к войне в 2030 году

Экономист также прокомментировал планы европейских стран по укреплению собственных армий. По его словам, нового оружия и военной техники недостаточно для полноценной подготовки к возможному конфликту.

"Но и в 2030 году Европа не будет готова к войне, потому что готовность к войне определяется идеологией и общественным восприятием", — заявил Кущ.

Он считает, что главная проблема заключается в отношении европейского общества к войне.

"То есть она определяется ментальными характеристиками, а не военно-техническими. Поэтому Европа ментально не будет готова к войне, европейское общество ментально не будет готово к войне", — подчеркнул аналитик.

Какую стратегию в отношении России выбрала Европа

Кущ считает, что Европейский Союз стремится максимально ослабить Россию, чтобы она не смогла начать новую агрессию.

"Это не означает, что Европе выгодна война. Но Европа считает, что если Россия уже совершила акт агрессии, то она должна понести значительные потери, которые ее ослабят", — пояснил экономист.

По его мнению, именно такой подход может определять дальнейшие решения европейских государств относительно поддержки Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных последствиях прекращения европейской помощи Украине. Он отметил, что Россия может активизировать гибридные атаки или попытаться распространить своё влияние в Европе. Это может привести к противостоянию с участием НАТО и США.

Также Новини.LIVE писали о том, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил шансы Украины получить дополнительную помощь от США после выборов как как минимум вдвое выше. По его словам, новое соотношение сил в Конгрессе может затруднить администрации Дональда Трампа блокирование поддержки Киева.