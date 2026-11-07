Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

После выборов в США шансы Украины получить дополнительную финансовую и военную помощь как минимум удвоились. Такую оценку озвучил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на пресс-конференции в посольстве Украины в Вашингтоне. Он пояснил, что после смены большинства в Конгрессе администрации Дональда Трампа будет сложнее блокировать решения в поддержку Украины.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Почему после выборов в США Украине может быть легче получать помощь

По словам Давида Арахамии, результаты выборов изменили расстановку сил в Конгрессе, что может положительно повлиять на перспективы дальнейшей поддержки Украины.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп сохраняет право вето, однако теперь его администрации будет сложнее блокировать решения в пользу Украины. Арахамия объяснил это необходимостью договариваться с представителями оппозиции и искать поддержку для продвижения решений.

Глава фракции "Слуга народа" сравнил эту ситуацию с работой украинского парламента. По его словам, даже если политическая сила обладает достаточным влиянием, для принятия важных решений ей все равно приходится искать поддержку других фракций.

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Именно поэтому Арахамия считает, что после смены большинства в Конгрессе политические возможности администрации Трампа блокировать помощь Украине уменьшились.

Как представители США информируют Украину о контактах с Россией

Отдельно Давид Арахамия рассказал о взаимодействии украинской переговорной команды со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

По его словам, американские представители сообщают украинской стороне даже о незапланированных телефонных разговорах с россиянами. Арахамия назвал такой подход ответственным и профессиональным.

Украинская команда, в свою очередь, также информирует американских партнеров о встречах в Европе, в ходе которых обсуждаются вопросы Украины.

Он добавил, что украинская сторона придерживается того же принципа открытости и после соответствующих встреч звонит американским представителям, чтобы рассказать об их ходе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что привлечение первой леди США Мелании Трамп помогло Украине наладить переговорный механизм с Россией по вопросам гуманитарных миссий. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, ранее российская сторона отклоняла украинские предложения, однако после вмешательства команды Трампа начала давать положительные ответы.

Также Новини.LIVE писали, что украинская делегация пригласила советника Мелании Трамп Марка Бекмана посетить Украину и предложила ему также совершить поездку в Россию. По словам Давида Арахамии, это позволило бы американскому представителю сохранить роль посредника, которого готовы принять обе стороны.