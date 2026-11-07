Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Після виборів у США шанси України отримати додаткову фінансову та військову допомогу щонайменше подвоїлися. Таку оцінку голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив на пресконференції в посольстві України у Вашингтоні. Він пояснив, що після зміни більшості в Конгресі адміністрації Дональда Трампа буде складніше блокувати рішення на підтримку України.

Про це Дмитро Лубінець розповів під час пресконференції у Вашингтоні, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Чому після виборів у США Україні може бути легше отримувати допомогу

За словами Давида Арахамії, результати виборів змінили розстановку сил у Конгресі, що може позитивно вплинути на перспективи подальшої підтримки України.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп зберігає право вето, однак тепер його адміністрації буде складніше блокувати рішення на користь України. Арахамія пояснив це необхідністю домовлятися з представниками опозиції та шукати підтримку для просування рішень.

Голова фракції "Слуга народу" порівняв цю ситуацію з роботою українського парламенту. За його словами, навіть якщо політична сила має достатньо впливу, для ухвалення важливих рішень їй усе одно доводиться шукати підтримку інших фракцій.

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Саме тому Арахамія вважає, що після зміни більшості в Конгресі політичні можливості адміністрації Трампа блокувати допомогу Україні зменшилися.

Як представники США інформують Україну про контакти з Росією

Окремо Давид Арахамія розповів про взаємодію української переговорної команди зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За його словами, американські представники повідомляють українську сторону навіть про незаплановані телефонні розмови з росіянами. Арахамія назвав такий підхід відповідальним і професійним.

Українська команда, своєю чергою, також інформує американських партнерів про зустрічі в Європі, під час яких обговорюють питання України.

Він додав, що українська сторона дотримується такого самого принципу відкритості та після відповідних зустрічей телефонує американським представникам, щоб розповісти про їхній перебіг.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що залучення першої леді США Меланії Трамп допомогло Україні налагодити переговорний механізм із Росією щодо гуманітарних місій. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, раніше російська сторона відхиляла українські пропозиції, однак після втручання команди Трамп почала давати позитивні відповіді.

Також Новини.LIVE писали, що українська делегація запросила радника Меланії Трамп Марка Бекмана відвідати Україну та запропонувала йому також здійснити поїздку до Росії. За словами Давида Арахамії, це дало б американському представнику змогу зберегти роль посередника, якого готові сприймати обидві сторони.