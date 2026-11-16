Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Европейский союз готовит для Украины экстренный зимний пакет помощи. В него войдут генераторы, автобусы, помощь с мостами и переправами, чтобы страна могла противостоять террору РФ против украинских городов.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на пост Корецкого в Facebook.

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Что войдет в зимний пакет поддержки ЕС для Украины

«Вместе с Евросоюзом готовим конкретное содержание экстренного зимнего пакета для Украины: генераторы, зарядные станции, автобусы, помощь с мостами и переправами, чтобы сохранить надежное сообщение между берегами Днепра. Все это необходимо, чтобы противостоять российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других городов», — говорится в сообщении.

Корецкий подчеркнул, что российский удар 15 ноября по линиям электропередач и подстанциям в Запорожской и Днепропетровской областях оставил без света сотни тысяч людей. Поэтому для Украины важно получить помощь как можно скорее.

«Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз после таких ударов делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Нам чрезвычайно важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров», — пишет премьер.

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Он добавил, что завтра в Брюсселе встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы согласовать ключевые детали. По словам Корецкого, он рассчитывает, что решение будет окончательно согласовано, а первые партии помощи прибудут в Украину как можно скорее.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как сообщали Новости.LIVE, вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Кроме того, он призвал помочь стране пережить очередную военную зиму, поскольку диктатор РФ Владимир Путин намерен поставить Украину на колени.

Также мы писали, что экономист Алексей Кущ предполагает, что Европа может сократить помощь Украине после 2030 года.