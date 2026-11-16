Премьер-министр Сергей Корецкий и глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в ходе визита в Брюссель провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Одной из главных тем переговоров стало усиление санкционного давления на Россию.

Об этом премьер-министр сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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О чем Корецкий говорил с Каей Каллас в Брюсселе

По словам главы правительства, несмотря на возобновление мирного процесса, Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что у Европейского Союза есть инструменты для усиления давления на Москву, в частности через новые экономические ограничения.

Премьер-министр Сергей Корецкий и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Украинская сторона призвала партнеров не медлить с принятием 22-го пакета санкций и сделать его максимально жестким. По мнению премьера, такие меры могут повлиять на расчеты российского руководства и усилить давление на страну-агрессора в зимний период.

Украинская и европейская делегации. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Отдельно в ходе встречи обсудили экстренный пакет зимней помощи Украине. Премьер-министр проинформировал Каю Каллас о потребностях государства в поддержке для противодействия российским атакам на фоне подготовки к холодному сезону.

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Как сообщали Новини.LIVE, ранее Корецкий заявил, что в зимний пакет планируется включить генераторы, зарядные станции, автобусы, а также помощь в обустройстве мостов и переправ через Днепр. Эти меры должны помочь сохранить транспортное сообщение между берегами реки и обеспечить украинские города необходимой поддержкой на фоне российских атак.

Как сообщали Новини.LIVE, Сергей Корецкий заявил, что правительство рассматривает возможность не начислять плату за коммунальные услуги, если из-за разрушения инфраструктуры их фактически не будут предоставлять. По его словам, такой механизм может быть применен, если повреждения будут значительными, а быстро восстановить снабжение не удастся.