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Плату за коммунальные услуги могут отменить: Корецкий привел примеры

Ua ru
13 ноября 2026 12:05
Корецкий заявил о возможном прекращении начисления коммунальных платежей Сергей Корецкий/Telegram
Глава правительства Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

В Украине рассматривают возможность приостановки начисления коммунальных платежей в случаях, когда из-за разрушения инфраструктуры услуги фактически не предоставляются. Об этой возможности заявил премьер-министр Корецкий. В то же время окончательное решение о введении такого механизма пока не объявлено.

Об этом заявил глава правительства, комментируя вопрос оплаты коммунальных услуг в условиях повреждения инфраструктуры во время Часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

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Из-за разрушения инфраструктуры украинцам могут не начислять коммунальные платежи

Правительство прорабатывает вопрос оплаты коммунальных услуг в ситуациях, когда потребители не получают их из-за повреждения объектов инфраструктуры.

"Что касается неначисления стоимости, это один из альтернативных запасных вариантов. Если действительно будут иметь место разрушения, если мы не сможем быстро восстановить инфраструктуру, то мы будем прибегать и к, возможно, таким мерам. Но сейчас об этом говорить совершенно рано"— сказал Корецкий.

Как писали Новини.LIVE, недавно руководитель группы мониторинга военных угроз "Укрэнерго" Ярослав Пономаренко сообщил, что почти 100% оборудования, которое технически возможно защитить, уже имеет инженерные укрепления. В то же время новые типы российских дронов, в частности реактивные "Шахеды", создают дополнительные угрозы, а отдельные элементы подстанций невозможно полностью обезопасить.

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В то же время бывший министр топлива и энергетики Юрий Продан предупредил, что российские удары по газодобывающим и газораспределительным объектам могут вызвать перебои с поставками газа в различных регионах Украины. По его словам, аварийным службам требуется время для восстановления поврежденной инфраструктуры, а возможности защиты энергетических объектов сократились. Эксперт подчеркнул, что угроза касается не только прифронтовых территорий, но и центральных, западных и южных областей.

Верховная Рада коммунальные услуги энергосистема платежки Сергей Корецкий
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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