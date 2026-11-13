Очільник уряду Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

В Україні розглядають можливість припинення нарахування комунальних платежів у випадках, коли через руйнування інфраструктури послуги фактично не надаються. Таку можливість озвучив прем’єр-міністр Корецький. Водночас остаточного рішення щодо запровадження такого механізму наразі не оголошували.

Про це заявив глава уряду, коментуючи питання оплати комунальних послуг в умовах пошкодження інфраструктури під час Години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

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Через руйнування інфраструктури українцям можуть не нараховувати комунальні платежі

Уряд опрацьовує питання оплати комунальних послуг у ситуаціях, коли споживачі не отримують їх через пошкодження об’єктів інфраструктури.

"З приводу ненарахування вартості, це як один з альтернативних запасних варіантів. Якщо дійсно руйнування будуть мати місце, якщо ми не зможемо швидко відновлювати, то ми будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів. Але зараз про це говорити абсолютно рано", — сказав Корецький.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно керівник групи моніторингу військових загроз "Укренерго" Ярослав Пономаренко повідомив, що майже 100% обладнання, яке технічно можливо захистити, вже має інженерні укріплення. Водночас нові типи російських дронів, зокрема реактивні "Шахеди", створюють додаткові загрози, а окремі елементи підстанцій неможливо повністю убезпечити.

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