Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Плату за комунальні послуги можуть скасувати: Корецький назвав випадки

Плату за комунальні послуги можуть скасувати: Корецький назвав випадки

Ua ru
13 листопада 2026 12:05
Корецький заявив про можливе припинення нарахування комунальних платежів Сергій Корецький/Telegram
Очільник уряду Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

В Україні розглядають можливість припинення нарахування комунальних платежів у випадках, коли через руйнування інфраструктури послуги фактично не надаються. Таку можливість озвучив прем’єр-міністр Корецький. Водночас остаточного рішення щодо запровадження такого механізму наразі не оголошували.

Про це заявив глава уряду, коментуючи питання оплати комунальних послуг в умовах пошкодження інфраструктури під час Години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Реклама

Через руйнування інфраструктури українцям можуть не нараховувати комунальні платежі

Уряд опрацьовує питання оплати комунальних послуг у ситуаціях, коли споживачі не отримують їх через пошкодження об’єктів інфраструктури.

"З приводу ненарахування вартості, це як один з альтернативних запасних варіантів. Якщо дійсно руйнування будуть мати місце, якщо ми не зможемо швидко відновлювати, то ми будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів. Але зараз про це говорити абсолютно рано", — сказав Корецький.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно керівник групи моніторингу військових загроз "Укренерго" Ярослав Пономаренко повідомив, що майже 100% обладнання, яке технічно можливо захистити, вже має інженерні укріплення. Водночас нові типи російських дронів, зокрема реактивні "Шахеди", створюють додаткові загрози, а окремі елементи підстанцій неможливо повністю убезпечити.

Читайте також:

Водночас колишній міністр палива та енергетики Юрій Продан попередив, що російські удари по газовидобувних і газорозподільних об'єктах можуть спричинити перебої з постачанням газу в різних регіонах України. За його словами, аварійним службам потрібен час для відновлення пошкодженої інфраструктури, а можливості захисту енергетичних об'єктів зменшилися. Експерт наголосив, що загроза стосується не лише прифронтових територій, а й центральних, західних та південних областей.

Верховна Рада комунальні послуги енергосистема платіжка Сергій Корецький
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації