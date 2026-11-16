Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о резком увеличении количества реактивных ударных беспилотников, которые Россия применяет против Украины. По его словам, в августе было зафиксировано около 530 таких шахедов, тогда как в ноябре их количество может достичь 6,5 тысячи.

Об этом Корецкий заявил во время беседы с журналистами Радио Свобода, передает Новини.LIVE.

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Как изменились дроновые атаки на Украину

Корецкий отметил, что интенсивность обстрелов растет еще до начала холодного сезона. Помимо реактивных "шахедов", Россия продолжает применять управляемые авиабомбы, ракеты и баллистическое вооружение.

Также, по словам премьера, российские войска используют десятки тысяч FPV-дронов, в частности с оптоволоконным управлением. Глава правительства подчеркнул, что из-за масштаба атак украинская инфраструктура подвергается постоянным повреждениям и разрушениям.

"В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "шахедов" из России, в ноябре, так как динамика движется, будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, а еще добавьте регулярные атаки ракетами и баллистическими. А еще добавьте FPV-дроны", — сказал Корецкий.

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Премьер-министр также отметил, что власти пытаются защитить все объекты, которые можно уберечь от ударов.

"Все, что нельзя защитить, как линии электропередач, потому что это тысячи километров линий, и большие распределительные устройства, которые измеряются многими десятками гектаров, - так вот, защитить это невозможно, но возможно максимально быстро восстанавливать", — отметил Корецкий.

Как сообщали Новини.LIVE, Корецкий во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас в Брюсселе призвал ускорить принятие 22-го пакета санкций против России. Он подчеркнул, что, несмотря на возобновление мирного процесса, российские войска продолжают наносить удары по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре, поэтому Европа должна усилить экономическое давление на Москву.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что российские войска могут в течение нескольких дней сосредоточить массированные атаки на одной области Украины. По его словам, оккупанты выбирают регион в качестве отдельной цели и наносят удары по различным объектам инфраструктуры, в частности по электросетям и подстанциям.