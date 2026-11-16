Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Корецкий: количество реактивных БПЛА может возрасти до 6,5 тысяч в ноябре

Корецкий: количество реактивных БПЛА может возрасти до 6,5 тысяч в ноябре

Ua ru
16 ноября 2026 17:34
Корецкий заявил о 6,5 тысячах реактивных шахедов в ноябре Reuters
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о резком увеличении количества реактивных ударных беспилотников, которые Россия применяет против Украины. По его словам, в августе было зафиксировано около 530 таких шахедов, тогда как в ноябре их количество может достичь 6,5 тысячи.

Об этом Корецкий заявил во время беседы с журналистами Радио Свобода, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как изменились дроновые атаки на Украину

Корецкий отметил, что интенсивность обстрелов растет еще до начала холодного сезона. Помимо реактивных "шахедов", Россия продолжает применять управляемые авиабомбы, ракеты и баллистическое вооружение.

Также, по словам премьера, российские войска используют десятки тысяч FPV-дронов, в частности с оптоволоконным управлением. Глава правительства подчеркнул, что из-за масштаба атак украинская инфраструктура подвергается постоянным повреждениям и разрушениям.

"В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "шахедов" из России, в ноябре, так как динамика движется, будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, а еще добавьте регулярные атаки ракетами и баллистическими. А еще добавьте FPV-дроны", — сказал Корецкий.

Читайте также:

Премьер-министр также отметил, что власти пытаются защитить все объекты, которые можно уберечь от ударов. 

"Все, что нельзя защитить, как линии электропередач, потому что это тысячи километров линий, и большие распределительные устройства, которые измеряются многими десятками гектаров, - так вот, защитить это невозможно, но возможно максимально быстро восстанавливать", — отметил Корецкий.

Как сообщали Новини.LIVE, Корецкий во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас в Брюсселе призвал ускорить принятие 22-го пакета санкций против России. Он подчеркнул, что, несмотря на возобновление мирного процесса, российские войска продолжают наносить удары по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре, поэтому Европа должна усилить экономическое давление на Москву.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что российские войска могут в течение нескольких дней сосредоточить массированные атаки на одной области Украины. По его словам, оккупанты выбирают регион в качестве отдельной цели и наносят удары по различным объектам инфраструктуры, в частности по электросетям и подстанциям.

обстрелы дроны война в Украине Шахед Сергей Корецкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации