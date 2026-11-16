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Головна Новини дня Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Словʼянську чоловіка

Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Словʼянську чоловіка

Ua ru
16 листопада 2026 12:29
РФ атакувала Словʼянськ та пошкодила багатоповерхівки: врятовано чоловіка ДСНС
Пошкоджена багатоповерхівка в Словʼянську. Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі 15 листопада атакували Словʼянськ Донецької області. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджені дві житлові чотирнадцятиповерхівки. Рятувальники врятували чоловіка з-під завалів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у понеділок, 16 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Словʼянська

"Вчора вночі російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого пошкоджені дві житлові чотирнадцятиповерхівки. У зруйнованій квартирі на дев’ятому поверсі одного з будинків під завалами опинилася людина", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Словʼянська 16 листопада
Наслідки російського обстрілу Словʼянська. Фото: ДСНС

Під час проведення аварійно-рятувальних заходів рятувальники врятували постраждалого та розчистили 1,5 тонни будівельних конструкцій. Роботи на місці завершено.

Надзвичайники врятували чоловіка у Словʼянську
Порятунок чоловіка у Словʼянську. Фото: ДСНС

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі — загорілася покрівля житлового будинку та дрова. 

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Ліквідація наслідків російського обстрілу Словʼянська
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Словʼянська. Фото: ДСНС
Російський обстріл Словʼянська
Наслідки російського обстрілу Словʼянська. Фото: ДСНС

"Попри загрозу повторних російських обстрілів, вогнеборці ліквідували займання", — додали в ДСНС.

Як писали Новини.LIVE, 16 листопада російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали десять людей. У місті зафіксовані руйнування.

Крім того, сьогодні російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Запоріжжя та села Біленьке. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. 

війна ДСНС Донецька область обстріли Слов'янськ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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