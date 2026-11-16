Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Словʼянську чоловіка
Російські окупанти вночі 15 листопада атакували Словʼянськ Донецької області. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджені дві житлові чотирнадцятиповерхівки. Рятувальники врятували чоловіка з-під завалів.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у понеділок, 16 листопада, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Словʼянська
"Вчора вночі російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого пошкоджені дві житлові чотирнадцятиповерхівки. У зруйнованій квартирі на дев’ятому поверсі одного з будинків під завалами опинилася людина", — йдеться у повідомленні.
Під час проведення аварійно-рятувальних заходів рятувальники врятували постраждалого та розчистили 1,5 тонни будівельних конструкцій. Роботи на місці завершено.
Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі — загорілася покрівля житлового будинку та дрова.
"Попри загрозу повторних російських обстрілів, вогнеборці ліквідували займання", — додали в ДСНС.
Як писали Новини.LIVE, 16 листопада російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали десять людей. У місті зафіксовані руйнування.
Крім того, сьогодні російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Запоріжжя та села Біленьке. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.