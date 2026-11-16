Пошкоджена багатоповерхівка в Словʼянську. Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі 15 листопада атакували Словʼянськ Донецької області. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджені дві житлові чотирнадцятиповерхівки. Рятувальники врятували чоловіка з-під завалів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у понеділок, 16 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Словʼянська

"Вчора вночі російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого пошкоджені дві житлові чотирнадцятиповерхівки. У зруйнованій квартирі на дев’ятому поверсі одного з будинків під завалами опинилася людина", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Словʼянська. Фото: ДСНС

Під час проведення аварійно-рятувальних заходів рятувальники врятували постраждалого та розчистили 1,5 тонни будівельних конструкцій. Роботи на місці завершено.

Порятунок чоловіка у Словʼянську. Фото: ДСНС

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі — загорілася покрівля житлового будинку та дрова.

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Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Словʼянська. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Словʼянська. Фото: ДСНС

"Попри загрозу повторних російських обстрілів, вогнеборці ліквідували займання", — додали в ДСНС.

Як писали Новини.LIVE, 16 листопада російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали десять людей. У місті зафіксовані руйнування.

Крім того, сьогодні російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Запоріжжя та села Біленьке. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.