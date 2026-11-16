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Головна Новини дня РФ атакувала Дніпро: кількість поранених зросла до 10 людей

РФ атакувала Дніпро: кількість поранених зросла до 10 людей

Ua ru
16 листопада 2026 10:32
Атака на Дніпро 16 листопада: кількість поранених зросла до 10 t.me/dnipropetrovskaODA
Місце удару РФ по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вкотре атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані руйнування і місті. Кількість постраждалих продовжує зростати, вже відомо про десятьох поранених.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у понеділок, 16 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Атака РФ а Дніпро
Пошкоджені автівки внаслідок атаки РФ на Дніпро. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки РФ на Дніпро

Сьогодні вранці, російські війська вкотре завдали ударів по Дніпру. Лунали потужні вибухи. 

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані руйнування в місті, а також пошкодження багатоповерхівок

Водночас кількість поранених зростає, вже відомо про щонайменше десятьох постраждалих. Всі вони доправлені до лікарні. Двоє чоловіків — 26 та 47 років у тяжкому стані.

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Рятувальнини на місці удару РФ по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"До 10 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Усі госпіталізовані. Двоє чоловіків — 26 та 47 років у тяжкому стані", — написав Ганжа.

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 16 листопада 2026 року російські війська атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, завдавши майже 20 ударів. У Павлограді постраждали двоє людей, також пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та автомобіль. У Дніпрі й громадах області зафіксували руйнування інфраструктури та житлових будинків, сили ППО збили 16 дронів.

Новини.LIVE писали, що в ніч проти 16 листопада Росія атакувала Україну 158 безпілотниками різних типів, зокрема 77 реактивними Shahed. Українська ППО збила та подавила 131 ворожу ціль, серед них 55 реактивних дронів Shahed. Влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на 11 впали уламки збитих безпілотників.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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