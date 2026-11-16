Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Днепр: число раненых возросло до 10 человек

РФ атаковала Днепр: число раненых возросло до 10 человек

Ua ru
16 ноября 2026 10:32
Атака РФ на Днепр 16 ноября: число раненых возросло до 10 t.me/dnipropetrovskaODA
Место удара РФ по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела зафиксированы разрушения в городе. Число пострадавших продолжает расти, уже известно о десяти раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в понедельник, 16 ноября, пишет Новини.LIVE.

Реклама
Атака РФ а Дніпро
Поврежденные автомобили в результате атаки РФ на Днепр. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки РФ на Днепр

Сегодня утром российские войска в очередной раз нанесли удары по Днепру. Раздавались мощные взрывы.

В результате вражеского обстрела зафиксированы разрушения в городе, а также повреждения многоэтажных домов.

В то же время число раненых растет, уже известно о как минимум десяти пострадавших. Все они доставлены в больницу. Двое мужчин — 26 и 47 лет — находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:
Обстріл Дніпра
Спасатели на месте удара РФ по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"До 10 возросло число раненых в результате атаки россиян на Днепр. Все госпитализированы. Двое мужчин — 26 и 47 лет — находятся в тяжелом состоянии", — написал Ганжа.

null
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 ноября 2026 года российские войска атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, нанеся почти 20 ударов. В Павлограде пострадали два человека, также повреждены многоэтажные дома, учебное заведение и автомобиль. В Днепре и населенных пунктах области зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилых домов, силы ПВО сбили 16 дронов.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину 158 беспилотниками различных типов, в том числе 77 реактивными Shahed. Украинская ПВО сбила и подавила 131 вражескую цель, в том числе 55 реактивных дронов Shahed. Попадания зафиксированы в 19 местах, ещё в 11 местах упали обломки сбитых беспилотников.

Днепр Днепропетровская область обстрелы атака разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации