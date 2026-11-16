Место удара РФ по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела зафиксированы разрушения в городе. Число пострадавших продолжает расти, уже известно о десяти раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в понедельник, 16 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Поврежденные автомобили в результате атаки РФ на Днепр. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки РФ на Днепр

Сегодня утром российские войска в очередной раз нанесли удары по Днепру. Раздавались мощные взрывы.

В результате вражеского обстрела зафиксированы разрушения в городе, а также повреждения многоэтажных домов.

В то же время число раненых растет, уже известно о как минимум десяти пострадавших. Все они доставлены в больницу. Двое мужчин — 26 и 47 лет — находятся в тяжелом состоянии.

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"До 10 возросло число раненых в результате атаки россиян на Днепр. Все госпитализированы. Двое мужчин — 26 и 47 лет — находятся в тяжелом состоянии", — написал Ганжа.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 ноября 2026 года российские войска атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, нанеся почти 20 ударов. В Павлограде пострадали два человека, также повреждены многоэтажные дома, учебное заведение и автомобиль. В Днепре и населенных пунктах области зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилых домов, силы ПВО сбили 16 дронов.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину 158 беспилотниками различных типов, в том числе 77 реактивными Shahed. Украинская ПВО сбила и подавила 131 вражескую цель, в том числе 55 реактивных дронов Shahed. Попадания зафиксированы в 19 местах, ещё в 11 местах упали обломки сбитых беспилотников.