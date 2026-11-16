Поврежденное многоэтажное здание в Славянске. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты ночью 15 ноября атаковали Славянск в Донецкой области. В частности, в результате обстрела были повреждены два жилых четырнадцатиэтажных дома. Спасатели извлекли мужчину из-под завалов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 16 ноября, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Славянска

"Вчера ночью российские войска нанесли удар по городу, в результате чего были повреждены два жилых четырнадцатиэтажных дома. В разрушенной квартире на девятом этаже одного из домов под завалами оказался человек", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли пострадавшего и расчистили 1,5 тонны строительных конструкций. Работы на месте завершены.

Спасение мужчины в Славянске. Фото: ГСЧС

Кроме того, на территории двух частных домовладений произошли пожары — загорелась кровля жилого дома и дрова.

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Последствия российского обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

"Несмотря на угрозу повторных российских обстрелов, пожарные ликвидировали возгорания", — добавили в ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE, 16 ноября российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего пострадали десять человек. В городе зафиксированы разрушения.

Кроме того, сегодня российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру Запорожья и села Беленкое. В результате ударов погибли два человека, ещё двое получили ранения.