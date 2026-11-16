Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Славянске мужчину

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Славянске мужчину

Ua ru
16 ноября 2026 12:29
РФ атаковала Славянск и повредила многоэтажные дома: спасен мужчина ГСЧС
Поврежденное многоэтажное здание в Славянске. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты ночью 15 ноября атаковали Славянск в Донецкой области. В частности, в результате обстрела были повреждены два жилых четырнадцатиэтажных дома. Спасатели извлекли мужчину из-под завалов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 16 ноября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Славянска

"Вчера ночью российские войска нанесли удар по городу, в результате чего были повреждены два жилых четырнадцатиэтажных дома. В разрушенной квартире на девятом этаже одного из домов под завалами оказался человек", — говорится в сообщении.

Російський обстріл Словʼянська 16 листопада
Последствия российского обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли пострадавшего и расчистили 1,5 тонны строительных конструкций. Работы на месте завершены.

Надзвичайники врятували чоловіка у Словʼянську
Спасение мужчины в Славянске. Фото: ГСЧС

Кроме того, на территории двух частных домовладений произошли пожары — загорелась кровля жилого дома и дрова.

Читайте также:
Ліквідація наслідків російського обстрілу Словʼянська
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Славянска. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Словʼянська
Последствия российского обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

"Несмотря на угрозу повторных российских обстрелов, пожарные ликвидировали возгорания", — добавили в ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE, 16 ноября российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего пострадали десять человек. В городе зафиксированы разрушения.

Кроме того, сегодня российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру Запорожья и села Беленкое. В результате ударов погибли два человека, ещё двое получили ранения.

война ГСЧС Донецкая область обстрелы Славянск Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации