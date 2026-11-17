Дом горит после российской атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Утром 17 ноября российские войска почти 20 раз нанесли удары по шести районам Днепропетровской области. Для нанесения ударов противник применил беспилотники и ракеты. Повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, частные дома, автомобили и многоквартирный дом.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия атак в Днепре и других городах

В Днепре в результате вражеских ударов повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

В Павлоградском районе россияне атаковали районный центр и Троицкую общину. Там повреждены предприятие и автомобили.

В Кривом Роге повреждения получили предприятие и частный дом. Также под ударом оказалась инфраструктура Новопольской общины.

Читайте также:

В Никопольском районе российские войска атаковали районный центр, Марганецкую и Покровскую общины.

В Каменском районе противник нанес удар по инфраструктуре Новониколаевской общины. А в Шахтерской общине Синельниковского района поврежден многоквартирный дом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Черновцах в результате российской атаки часть города осталась без электроснабжения. Из-за отключения электричества временно приостановили движение троллейбусов, а на маршрутах организовали автобусы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также Новини.LIVE писали о российской атаке на Запорожье поздно вечером 16 ноября. В Космическом районе FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего погиб водитель. Также под завалами промышленного объекта оказалась 51-летняя женщина — её спасли и доставили в больницу.