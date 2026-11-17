Автобус в Черновцах. Фото: facebook.com/ihor.krokhmal

В Черновцах в результате вражеской атаки часть города осталась без электроснабжения. Из-за отключения электричества временно приостановлено движение троллейбусов. На маршрутах организуют автобусы, которые должны заменить электротранспорт на время восстановительных работ.

Об этом сообщил мэр Черновцов Роман Кличук, сообщает Новини.LIVE.

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Как будет работать транспорт в Черновцах

Из-за отсутствия электроэнергии троллейбусы временно не будут курсировать. Вместо этого городские власти организуют автобусное сообщение, чтобы пассажиры могли и в дальнейшем пользоваться общественным транспортом.

Пост Романа Кличука. Фото: скриншот

Горожан просят учитывать временные изменения при планировании поездок.

Когда восстановят электроснабжение

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей. Мэр города уверяет, что власти делают все возможное для скорейшего восстановления привычного режима работы общественного транспорта.

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