Автобус у Чернівцях. Фото: facebook.com/ihor.krokhmal

У Чернівцях унаслідок ворожої атаки частина міста залишилася без електропостачання. Через знеструмлення тимчасово припинили рух тролейбусів. На маршрути організовують автобуси, які мають замінити електротранспорт на час відновлювальних робіт.

Про це повідомив мер Чернівців Роман Клічук, інформує Новини.LIVE.

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Як працюватиме транспорт у Чернівцях

Через відсутність електроенергії тролейбуси тимчасово не курсуватимуть. Натомість міська влада організовує автобусне сполучення, щоб пасажири могли й надалі користуватися громадським транспортом.

Допис Романа Клічука. Фото: скриншот

Містян просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Коли відновлять електропостачання

Наразі енергетики працюють над поверненням електроенергії споживачам. Міський голова запевняє, що влада робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення звичного режиму роботи громадського транспорту.

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