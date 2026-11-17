Будинок горить після російської атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Уранці 17 листопада російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Для ударів противник застосував безпілотники та ракети. Пошкоджень зазнали підприємства, транспортна й інша інфраструктура, приватні оселі, автомобілі та багатоквартирний будинок.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атак у Дніпрі та інших містах

У Дніпрі внаслідок ворожих ударів пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та приватний будинок.

Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

У Павлоградському районі росіяни атакували районний центр і Троїцьку громаду. Там понівечені підприємство та автомобілі.

У Кривому Розі пошкоджень зазнали підприємство й приватна оселя. Також під ударом опинилася інфраструктура Новопільської громади.

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На Нікопольщині російські війська атакували районний центр, Марганецьку та Покровську громади.

У Кам’янському районі противник завдав удару по інфраструктурі Новомиколаївської громади. А в Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджений багатоквартирний будинок.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Чернівцях унаслідок російської атаки частина міста залишилася без електропостачання. Через знеструмлення тимчасово зупинили рух тролейбусів, а на маршрути організували автобуси. Енергетики працююють над відновленням електропостачання.

Також Новини.LIVE писали про російську атаку на Запоріжжя пізно ввечері 16 листопада. У Космічному районі FPV-дрон влучив в автомобіль, унаслідок чого загинув водій. Також під завалами промислового об’єкта опинилася 51-річна жінка — її врятували та доправили до лікарні.