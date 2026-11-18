Спасатели устраняют последствия вражеской атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Российский удар по Павлограду 31 октября унес жизнь 11-летнего ребенка. Мальчик получил тяжелые ранения и почти три недели находился под наблюдением врачей. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях атаки на Павлоград

В результате российского удара по городу пострадали десять человек. Среди них были трое детей: мальчики в возрасте 12 и 16 лет и 16-летняя девочка. Их, а также семерых взрослых госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Пост Александра Ганжи. Фото: скриншот

В результате атаки в Павлограде также были повреждены объекты инфраструктуры и многоквартирные жилые дома. Сейчас стало известно о смерти одного из пострадавших детей, за жизнь которого медики боролись почти три недели.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 18 ноября российские войска атаковали Павлоград с помощью беспилотника. Удар пришелся на частный сектор, в результате чего были повреждены несколько жилых домов. Пострадали трое местных жителей — двое мужчин и женщина. Медики оказали им помощь на месте, от госпитализации все отказались.

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Также Новини.LIVE писали, что этим же утром российские беспилотники атаковали Днепр и Никопольский район. Ранения получили шесть человек, среди них 15-летний подросток. В Днепре повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, парк отдыха и объекты инфраструктуры. Пятеро пострадавших были госпитализированы, еще одной женщине медики оказали помощь на месте.