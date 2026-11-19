Спасатели тушат пожар в Полтавской области. Фото: ГСЧС Полтавской области

Вечером 18 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью, Чугуеву в Харьковской области и Кременчугу в Полтавской области. В результате ударов есть раненые, повреждены жилые дома и автомобиль. На одном из предприятий вспыхнул пожар, а в многоэтажном доме частично разрушены конструкции. На местах атак работают экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую, Харьковскую и Полтавскую областные военные администрации.

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Удар по Запорожью

Вечером 18 ноября российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела ранения получили мужчина и женщина. Также из-за удара загорелись три частных дома и автомобиль. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Обстрел Чугуева

Под российским ударом оказался и Чугуев Харьковской области. Два беспилотника попали в девятиэтажный жилой дом. Первое попадание пришлось на технический этаж, где загорелся чердак. Второй БПЛА попал в лестничную клетку одного из подъездов между шестым и седьмым этажами.

Дом после попадания. Фото: ГСЧС Харьковской области

Ранения получили 75-летняя женщина и 60-летний мужчина. Еще пятерых человек спасатели эвакуировали с верхних этажей. Кроме того, спасатели деблокировали из поврежденного дома 77-летнюю женщину. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию. Медицинская помощь также понадобилась 86-летней жительнице города. У неё также обнаружили стрессовую реакцию. Всего в результате атаки повреждены два автомобиля. Ликвидация последствий удара продолжается.

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Атака на предприятие в Полтавской области

В Полтавской области российский беспилотник атаковал частное предприятие в Кременчуге. После попадания там вспыхнул пожар. По предварительной информации Полтавской ОВА, обошлось без пострадавших.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Полтавской области

Как сообщали Новини.LIVE, российский удар по Павлограду 31 октября унес жизнь 11-летнего ребенка. Мальчик получил тяжелые ранения и почти три недели находился под наблюдением медиков. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Также Новини.LIVE писали, что утром 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепр и Никопольский район. В результате ударов ранения получили шесть человек, среди них — 15-летний подросток. В городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры.