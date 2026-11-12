Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

У четвер, 12 листопада, в Офісі президента України попередили, що Росія може використати запропоновану гуманітарну місію в Костянтинівці для досягнення військових цілей. Радник президента Дмитро Литвин нагадав про попередню операцію в Олешках, під час якої російські війська скористалися гуманітарними заходами для перекидання техніки та ротації особового складу.

Про це заявив радник президента Дмитро Литвин в коментарі "Укрінформу", передає Новини.LIVE.

Реклама

Володимир Путін. Фото: Reuters

В ОП відреагували на пропозицію Путіна щодо Костянтинівки

Литвин акцентував на досвіді попередньої гуманітарної операції в Олешках. Російська сторона підсилила свої війська на напрямку та збільшила кількість обстрілів Херсона.

"Тому зрозуміло, чого вони хочуть у Костянтинівці. Але потрібно з'ясувати всі деталі", — заявив радник Президента.

При цьому представник Офісу президента наголосив на необхідності встановити всі обставини запропонованої гуманітарної операції.

Читайте також:

Що Путін запропонував щодо Костянтинівки

Раніше російський лідер Володимир Путін запропонував уповноваженим із прав людини України та Росії опрацювати організацію гуманітарної місії в Костянтинівці за аналогією з операцією в Олешках.

За словами Путіна, російській стороні нібито необхідно п'ять діб для розмінування прилеглих територій.

Путін також стверджував, що російські війська контролюють Костянтинівку та готові забезпечити безпеку під час проведення місії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада в Кремлі завершилися переговори Володимира Путіна зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зустріч тривала близько 2,5 годин. Після неї американська делегація залишила Кремль, однак офіційних заяв про результати розмови не було.

Також Новини.LIVE писав, що 12 листопада Володимир Зеленський анонсував зустріч із Віткоффом і Кушнером у Дубліні. Президент планував дізнатися подробиці контактів американських представників із Москвою.