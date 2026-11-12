Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

В четверг, 12 ноября, в Офисе президента Украины предупредили, что Россия может использовать предложенную гуманитарную миссию в Константиновке для достижения военных целей. Советник президента Дмитрий Литвин напомнил о предыдущей операции в Олешках, во время которой российские войска воспользовались гуманитарными мероприятиями для переброски техники и ротации личного состава.

Об этом заявил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии "Укринформу", передает Новини.LIVE.

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Владимир Путин. Фото: Reuters

В ОП отреагировали на предложение Путина по Константиновке

Литвин акцентировал внимание на опыте предыдущей гуманитарной операции в Олешках. Российская сторона усилила свои войска на направлении и увеличила количество обстрелов Херсона.

"Поэтому понятно, чего они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали", — заявил советник Президента.

При этом представитель Офиса президента подчеркнул необходимость установить все обстоятельства предложенной гуманитарной операции.

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Что Путин предложил по Константиновке

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил уполномоченным по правам человека Украины и России проработать организацию гуманитарной миссии в Константиновке по аналогии с операцией в Олешках.

По словам Путина, российской стороне якобы необходимо пять суток для разминирования прилегающих территорий.

Путин также утверждал, что российские войска контролируют Константиновку и готовы обеспечить безопасность во время проведения миссии.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября в Кремле завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча длилась около 2,5 часов. После нее американская делегация покинула Кремль, однако официальных заявлений о результатах разговора не было.

Также Новини.LIVE писал, что 12 ноября Владимир Зеленский анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Дублине. Президент планировал узнать подробности контактов американских представителей с Москвой.