Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке в военных целях
В четверг, 12 ноября, в Офисе президента Украины предупредили, что Россия может использовать предложенную гуманитарную миссию в Константиновке для достижения военных целей. Советник президента Дмитрий Литвин напомнил о предыдущей операции в Олешках, во время которой российские войска воспользовались гуманитарными мероприятиями для переброски техники и ротации личного состава.
Об этом заявил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии "Укринформу", передает Новини.LIVE.
В ОП отреагировали на предложение Путина по Константиновке
Литвин акцентировал внимание на опыте предыдущей гуманитарной операции в Олешках. Российская сторона усилила свои войска на направлении и увеличила количество обстрелов Херсона.
"Поэтому понятно, чего они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали", — заявил советник Президента.
При этом представитель Офиса президента подчеркнул необходимость установить все обстоятельства предложенной гуманитарной операции.
Что Путин предложил по Константиновке
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил уполномоченным по правам человека Украины и России проработать организацию гуманитарной миссии в Константиновке по аналогии с операцией в Олешках.
По словам Путина, российской стороне якобы необходимо пять суток для разминирования прилегающих территорий.
Путин также утверждал, что российские войска контролируют Константиновку и готовы обеспечить безопасность во время проведения миссии.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября в Кремле завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча длилась около 2,5 часов. После нее американская делегация покинула Кремль, однако официальных заявлений о результатах разговора не было.
Также Новини.LIVE писал, что 12 ноября Владимир Зеленский анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Дублине. Президент планировал узнать подробности контактов американских представителей с Москвой.