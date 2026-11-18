Російський дрон в небі. Фото: Reuters

У ніч на 18 листопада російські війська запустили по Україні 141 безпілотник із чотирьох напрямків, використавши 73 реактивні БпЛА. Станом на 08:00 силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 126 цілей, проте на семи локаціях зафіксовані влучання, а бойова робота триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Результати роботи протиповітряної оборони

Станом на 08:00 ранку 18 листопада українська протиповітряна оборона збила та подавила 126 ворожих безпілотників різних типів. Серед знешкоджених цілей були апарати типу Shahed, зокрема 59 реактивних модифікацій, а також безпілотники "Гербера" та дрони інших типів. Водночас у повітряному просторі ще залишаються декілька ударних БпЛА противника, тож бойова робота з їхнього знищення триває.

Статистика збиття цілей 18 листопада. Фото: ПС ЗСУ

За попередньою інформацією, уникнути наслідків удару вдалося не скрізь. Було зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на семи локаціях.

Загалом російська армія застосувала 141 безпілотник. Окрім ударних дронів типу Shahed, 73 з яких були реактивними, росіяни також запустили апарати "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків: із російських міст Орел та Міллерово, а також із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим — із районів мису Чауда та селища Гвардійське.

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Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 17 листопада, союзники зібралися у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на чергову зустріч у форматі "Рамштайн", де ключовими темами стали підсилення української ППО, постачання ракет до систем Patriot і NASAMS, передача додаткових винищувачів F-16 та далекобійної зброї.

Під час цього засідання очільник британського міноборони Вес Стрітінг анонсував новий пакет військової підтримки для України на 240 мільйонів фунтів стерлінгів, перші партії з якого мають надійти вже в середині грудня.

Крім того, міністр оборони України Євгеній Хмара на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі запропонував партнерам схему обміну ракет для комплексів Patriot.

Паралельно Київ нарощує і власне оборонне виробництво. За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже уклала 11 угод щодо випуску дронів і готує ще десяток таких домовленостей, тож глава держави закликав союзників швидше підписувати нові контракти.