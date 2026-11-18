Российский дрон в небе. Фото: Reuters

В ночь на 18 ноября российские войска запустили по Украине 141 беспилотник с четырёх направлений, при этом было задействовано 73 реактивных БПЛА. По состоянию на 08:00 силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 126 целей, однако в семи точках зафиксированы попадания, а боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы противовоздушной обороны

По состоянию на 08:00 утра 18 ноября украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 126 вражеских беспилотников различных типов. Среди уничтоженных целей были аппараты типа Shahed, в частности 59 реактивных модификаций, а также беспилотники "Гербера" и дроны других типов. В то же время в воздушном пространстве все еще остаются несколько ударных БПЛА противника, поэтому боевые действия по их уничтожению продолжаются.

Статистика сбитых целей 18 ноября. Фото: ВВС ВСУ

По предварительной информации, избежать последствий удара удалось не везде. Было зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в семи точках.

Всего российская армия задействовала 141 беспилотник. Помимо ударных дронов типа Shahed, 73 из которых были реактивными, россияне также запустили аппараты "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись сразу с нескольких направлений: из российских городов Орел и Миллерово, а также с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым — из районов мыса Чауда и поселка Гвардейское.

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Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 17 ноября, союзники собрались в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на очередную встречу в формате «Рамштайн», где ключевыми темами стали укрепление украинской ПВО, поставки ракет для систем Patriot и NASAMS, передача дополнительных истребителей F-16 и дальнобойного оружия.

В ходе этого заседания глава британского Минобороны Уэс Стритинг анонсировал новый пакет военной поддержки для Украины на 240 миллионов фунтов стерлингов, первые партии из которого должны поступить уже в середине декабря.

Кроме того, министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе предложил партнерам схему обмена ракет для комплексов Patriot.

Параллельно Киев наращивает и собственное оборонное производство. По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже заключила 11 соглашений о выпуске дронов и готовит еще десяток таких договоренностей, поэтому глава государства призвал союзников быстрее подписывать новые контракты.