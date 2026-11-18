Россия атаковала Украину 141 дроном с четырёх направлений
В ночь на 18 ноября российские войска запустили по Украине 141 беспилотник с четырёх направлений, при этом было задействовано 73 реактивных БПЛА. По состоянию на 08:00 силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 126 целей, однако в семи точках зафиксированы попадания, а боевые действия продолжаются.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.
Результаты работы противовоздушной обороны
По состоянию на 08:00 утра 18 ноября украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 126 вражеских беспилотников различных типов. Среди уничтоженных целей были аппараты типа Shahed, в частности 59 реактивных модификаций, а также беспилотники "Гербера" и дроны других типов. В то же время в воздушном пространстве все еще остаются несколько ударных БПЛА противника, поэтому боевые действия по их уничтожению продолжаются.
По предварительной информации, избежать последствий удара удалось не везде. Было зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в семи точках.
Всего российская армия задействовала 141 беспилотник. Помимо ударных дронов типа Shahed, 73 из которых были реактивными, россияне также запустили аппараты "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись сразу с нескольких направлений: из российских городов Орел и Миллерово, а также с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым — из районов мыса Чауда и поселка Гвардейское.
Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 17 ноября, союзники собрались в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на очередную встречу в формате «Рамштайн», где ключевыми темами стали укрепление украинской ПВО, поставки ракет для систем Patriot и NASAMS, передача дополнительных истребителей F-16 и дальнобойного оружия.
В ходе этого заседания глава британского Минобороны Уэс Стритинг анонсировал новый пакет военной поддержки для Украины на 240 миллионов фунтов стерлингов, первые партии из которого должны поступить уже в середине декабря.
Кроме того, министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе предложил партнерам схему обмена ракет для комплексов Patriot.
Параллельно Киев наращивает и собственное оборонное производство. По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже заключила 11 соглашений о выпуске дронов и готовит еще десяток таких договоренностей, поэтому глава государства призвал союзников быстрее подписывать новые контракты.