Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Євгеній Хмара виступив у Брюсселі на засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах. Зокрема, він запропонував схему обміну ракет до Patriot.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Новини.LIVE.

Реклама

Виступ Хмари на засіданні Ради ЄС у закордонних справах

Хмара наголосив, що український лідер Володимир Зеленський та переговорна команда шукають дипломатичні шляхи завершення війни. За його словами, Європа повинна відігравати ключову роль у цих зусиллях.

Євгеній Хмара на засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Наше з вами завдання як міністрів оборони — зробити так, щоб позиція і України, і Європейського Союзу у цих переговорах була сильною", — заявив Хмара.

У 2027 році Україна має намір удвічі збільшити обсяги постачання безпілотників, які забезпечуватимуть понад половину потреб в озброєнні. Кредит Євросоюзу вже суттєво посприяв нарощуванню поставок дронів у поточному році. Україна сподівається, що європейське фінансування матиме таке саме значення і наступного року.

Читайте також:

Засідання Ради ЄС у закордонних справах. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Водночас Україна пропонує розвивати спільні виробництва в Європі та закуповувати БпЛА за рахунок кредиту ЄС та двосторонньої допомоги партнерів.

"Україна забезпечує експертизу, швидкість адаптації та розуміння реальних потреб фронту. Європейські партнери — промислову базу, технології та можливості масштабування", — зазначив Хмара.

Ще одним ключовим напрямом залишається протиповітряна оборона. Україна нарощує можливості бойової авіації та зенітно-ракетних комплексів для перехоплення реактивних дронів, а також розширює використання доступніших засобів захисту. Для протидії балістичним ракетам Україна застосовує асиметричний підхід — за останні декілька місяців українські сили уразили 14 російських пускових установок такого озброєння.

"Водночас Україна потребує перехоплювачів до Patriot та пропонує практичне рішення: партнери можуть передати ракети з наявних запасів в обмін на нові, які Україна вже законтрактувала", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, Євгеній Хмара перед засіданням у форматі "Рамштайн" прокоментував атаку України на Кримський міст 17 листопада. За його словами, це лише початок.

А український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже уклала 11 домовленостей щодо виробництва безпілотників, а ще 10 угод перебувають на етапі підготовки. За його словами, йдеться про комплексне партнерство в оборонній сфері.