Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министр обороны Украины Евгений Хмара выступил в Брюсселе на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам. В частности, он предложил схему обмена ракет для систем Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

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Выступление Хмары на заседании Совета ЕС по иностранным делам

Хмара подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский и переговорная команда ищут дипломатические пути завершения войны. По его словам, Европа должна играть ключевую роль в этих усилиях.

Евгений Хмара на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Наша с вами задача как министров обороны — сделать так, чтобы позиция и Украины, и Европейского Союза в этих переговорах была сильной", — заявил Хмара.

В 2027 году Украина намерена вдвое увеличить объемы поставок беспилотников, которые будут обеспечивать более половины потребностей в вооружении. Кредит Евросоюза уже существенно способствовал наращиванию поставок дронов в текущем году. Украина надеется, что европейское финансирование будет иметь такое же значение и в следующем году.

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Заседание Совета ЕС по иностранным делам. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В то же время Украина предлагает развивать совместное производство в Европе и закупать БпЛА за счет кредита ЕС и двусторонней помощи партнеров.

"Украина обеспечивает экспертизу, скорость адаптации и понимание реальных потребностей фронта. Европейские партнеры — промышленную базу, технологии и возможности масштабирования", — отметил Хмара.

Еще одним ключевым направлением остается противовоздушная оборона. Украина наращивает возможности боевой авиации и зенитно-ракетных комплексов для перехвата реактивных дронов, а также расширяет использование более доступных средств защиты. Для противодействия баллистическим ракетам Украина применяет асимметричный подход — за последние несколько месяцев украинские силы поразили 14 российских пусковых установок такого вооружения.

"В то же время Украина нуждается в перехватчиках для системы Patriot и предлагает практическое решение: партнеры могут передать ракеты из имеющихся запасов в обмен на новые, которые Украина уже заказала", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, Евгений Хмара перед заседанием в формате "Рамштайн" прокомментировал атаку Украины на Крымский мост 17 ноября. По его словам, это лишь начало.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже заключила 11 соглашений о производстве беспилотников, а ещё 10 соглашений находятся на стадии подготовки. По его словам, речь идёт о комплексном партнёрстве в оборонной сфере.