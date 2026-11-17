Хмара в Брюсселе предложил ЕС схему обмена ракет для Patriot
Министр обороны Украины Евгений Хмара выступил в Брюсселе на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам. В частности, он предложил схему обмена ракет для систем Patriot.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.
Выступление Хмары на заседании Совета ЕС по иностранным делам
Хмара подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский и переговорная команда ищут дипломатические пути завершения войны. По его словам, Европа должна играть ключевую роль в этих усилиях.
"Наша с вами задача как министров обороны — сделать так, чтобы позиция и Украины, и Европейского Союза в этих переговорах была сильной", — заявил Хмара.
В 2027 году Украина намерена вдвое увеличить объемы поставок беспилотников, которые будут обеспечивать более половины потребностей в вооружении. Кредит Евросоюза уже существенно способствовал наращиванию поставок дронов в текущем году. Украина надеется, что европейское финансирование будет иметь такое же значение и в следующем году.
В то же время Украина предлагает развивать совместное производство в Европе и закупать БпЛА за счет кредита ЕС и двусторонней помощи партнеров.
"Украина обеспечивает экспертизу, скорость адаптации и понимание реальных потребностей фронта. Европейские партнеры — промышленную базу, технологии и возможности масштабирования", — отметил Хмара.
Еще одним ключевым направлением остается противовоздушная оборона. Украина наращивает возможности боевой авиации и зенитно-ракетных комплексов для перехвата реактивных дронов, а также расширяет использование более доступных средств защиты. Для противодействия баллистическим ракетам Украина применяет асимметричный подход — за последние несколько месяцев украинские силы поразили 14 российских пусковых установок такого вооружения.
"В то же время Украина нуждается в перехватчиках для системы Patriot и предлагает практическое решение: партнеры могут передать ракеты из имеющихся запасов в обмен на новые, которые Украина уже заказала", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE, Евгений Хмара перед заседанием в формате "Рамштайн" прокомментировал атаку Украины на Крымский мост 17 ноября. По его словам, это лишь начало.
А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже заключила 11 соглашений о производстве беспилотников, а ещё 10 соглашений находятся на стадии подготовки. По его словам, речь идёт о комплексном партнёрстве в оборонной сфере.