РФ затвердила підручник з історії Донбасу і Новоросії для шкіл

Пропагандистські уроки історії в школах на ТОТ. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Москва остаточно централізувала пропаганду для школярів на окупованих територіях України, затвердивши єдиний федеральний підручник з історії "Новоросії". Вже з 1 вересня учні 5-7 класів у Мелітополі та інших окупованих містах навчатимуться за пропагандистськими антиукраїнськими матеріалами, які особисто редагує Дмитро Медведєв.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на росЗМІ.

На ТОТ примусово вчитимуть дітей фейкової історії з антиукраїнськими наративами

З початку нового навчального року школярі 5–7 класів, зокрема в окупованому Мелітополі, вивчатимуть історію як невіддільну частину російського минулого з використанням терміна "Новоросія".

Офіційний старт процесу дав наказ Міністерства просвіти РФ №436, підписаний 22 червня 2026 року. Відповідно до нього, книги увійшли до федерального переліку. Міністерство юстиції РФ зареєструвало документ 22 липня за №87563, наступного дня його було опубліковано, а чинності він набув 3 серпня. Для учнів розроблено окремі видання: одне розраховане на 5 клас, інше — для школярів 6–7 класів.

Підручник. Фото: росЗМІ

Російський міністр просвіти Сергій Кравцов заявив, що для всіх шкіл "нових регіонів", включно із окупованою росіянами частиною Запорізької області, посібник є обов'язковим. Очільник відомства запевняє, що курс є "об'єктивним", входить до "єдиної історії Росії" та містить виключно "реальну інформацію", що подається на противагу українським підручникам.

Водночас під час офіційної презентації матеріалів помічник президента РФ Володимир Мединський розповів про безпосередню участь заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва у підготовці текстів, наголосивши: "Це не пропаганда, а опис реального суспільства".

Утім, робочі програми курсу демонструють інше наповнення. Навчальний план вимагає вкладати в голови дітей такі російські ідеологічні формулювання, як "Русский мир", "восстановление исторической справедливости", "общую историю", "интеграцию региона в состав Российской Федерации" та "Мы едины — мы одна страна". Зокрема, для семикласників хронологію подій довели до сучасності. Окупацію територій після 2014 року подають не як збройне захоплення та війну, а як повернення земель та історичну справедливість.

До підручників у Росії вже розробили відповідні методичні матеріали для вчителів. Серед них — випущений в 2025 році спеціальний посібник для вчителів "История нашего края. Донецкая Народная Республика", який налічує 141 сторінку.

Впровадження нового предмета супроводжується масштабною русифікацією освітнього процесу, яка триває в Мелітополі від перших днів окупації. Завезені раніше російські видання вже містили карти, де місто було позначено як територія РФ. Поряд із цим посадовці Кремля анонсували нові кроки у зміні навчальних програм. Оскільки англійську мову там визнають недружньою, то планується запровадження уроків арабської.

Як писали раніше Новини.LIVE, Росія має системний підхід до пропаганди на всіх рівнях.

Кремль продовжує масштабно використовувати для досягнення своїх цілей не лише військову силу, а й інформаційні та культурні інструменти, активно залучаючи до цього спорт і церкву.

Як зазначає представник ГУР МО Андрій Юсов Росія має колосальний історичний досвід у проведенні інформаційно-психологічних операцій та підміні сенсів, що особливо яскраво проявляється на тимчасово окупованих територіях, де ворог намагається тотально "випалити" українську ідентичність.

Водночас усередині самої РФ пропагандистська машина безупинно підігріває тему мобілізації, намагаючись морально підготувати населення до нових хвиль призову та необхідності жертвувати собою.

Паралельно з цим російська влада безпрецедентно мілітаризує освіту: за даними української розвідки, у РФ остаточно стирається межа між школою та казармою. Дітей відкрито готують до війни, а їхній стан здоров'я оцінюють виключно через призму придатності до служби на фронті.

Ідеологічна обробка триває і у вишах, зокрема, у Кубанському державному університеті студентам нав'язують так звані "заповіді патріота", розроблені ідеологами неоконсервативного Ізборського клубу. Ця ж репресивна освітня політика поширюється і на захоплені українські землі, де стартувала кампанія з "перевиховання" вчителів історії та насадження школярам переписаної версії минулого. Натомість українські книжки, видані до окупації, масово вилучають і вивозять до Російської державної бібліотеки, де для них спеціально створили так зване спецсховище "русофобської літератури".